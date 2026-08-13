Обявиха състава на България за европейското първенство по баскетбол за 16-годишни

Стана ясен съставът на националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години, който ще участва на Европейското първенство в дивизия "А" в Питещ (Румъния). Турнирът ще се проведе от 14 до 22 август.

Тимът на България е в група "C" на шампионата, заедно с отборите на Испания, Полша и Чехия.

Първият мач на националките предстои утре (14 август) от 15:30 часа срещу Полша. Ден по-късно българките ще спорят с Испания в същия начален час, а на 16 август от 20:30 часа ще се играе двубоят срещу Чехия.

Списък на състезателките, на които ще разчита треньорът Димитрис Пападопулос:

1. Aнелия Йорданова - Септември 97 - 19.11.2011

2. Леа Миланова – Септември 97 - 20.07.2012

3. Никол Христова – Рилски спортист - 27.10.2010

4. Христина Маргаритова – Ънстопабъл - 05.05.2010

5. Виктория Димитрова – Дунав Русе - 21.07.2010

6. Натали Димитрова – Септември 97 – 01.12.2010

7. Виктория Зелкова – Локомотив София - 14.01.2010

8. Рая Брайкова – Шампион 2006 - 09.07.2010

9. Дария Райкова – Рилски спортист - 31.03.2010

10. Рая Виденова – Панаатлетикос (Гърция) - 19.11.2011

11. Кармен Георгиева – Шампион 2006 - 15.02. 2010

12. Магдалена Владимирова – Септември 97 - 01.01.2010