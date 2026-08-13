Обявиха състава на България за европейското първенство по баскетбол за 16-годишни

Турнирът ще се проведе от 14 до 22 август.
Стана ясен съставът на националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години, който ще участва на Европейското първенство в дивизия "А" в Питещ (Румъния). Турнирът ще се проведе от 14 до 22 август.
Тимът на България е в група "C" на шампионата, заедно с отборите на Испания, Полша и Чехия.
Първият мач на националките предстои утре (14 август) от 15:30 часа срещу Полша. Ден по-късно българките ще спорят с Испания в същия начален час, а на 16 август от 20:30 часа ще се играе двубоят срещу Чехия.
Списък на състезателките, на които ще разчита треньорът Димитрис Пападопулос:
1. Aнелия Йорданова - Септември 97 - 19.11.2011
2. Леа Миланова – Септември 97 - 20.07.2012
3. Никол Христова – Рилски спортист - 27.10.2010
4. Христина Маргаритова – Ънстопабъл - 05.05.2010
5. Виктория Димитрова – Дунав Русе - 21.07.2010
6. Натали Димитрова – Септември 97 – 01.12.2010
7. Виктория Зелкова – Локомотив София - 14.01.2010
8. Рая Брайкова – Шампион 2006 - 09.07.2010
9. Дария Райкова – Рилски спортист - 31.03.2010
10. Рая Виденова – Панаатлетикос (Гърция) - 19.11.2011
11. Кармен Георгиева – Шампион 2006 - 15.02. 2010
12. Магдалена Владимирова – Септември 97 - 01.01.2010