Венцислав Великов получи престижен наряд за световното първенство по баскетбол за жени

Българското съдийство получи ново международно признание. Един от водещите родни баскетболни рефери Венцислав Великов е избран от ФИБА да ръководи срещи от световното първенство по баскетбол за жени, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Шампионатът на планетата ще се проведе между 4 и 13 септември в Германия, а Великов ще бъде част от съдийския състав на едно от най-големите събития в международния баскетбол.

Назначението е поредно признание за представянето на българина на международната сцена. През последните месеци той получи наряди и за две световни първенства при подрастващите.

В края на юни и началото на юли Великов ръководи двубои на Световното първенство за юноши до 17 години в Истанбул. След това българският арбитър беше сред реферите и на шампионата на планетата за девойки до 17 години, който се проведе в Бърно.

Световното първенство за жени в Германия ще бъде поредната стъпка в международната кариера на Великов и ново доказателство за доверието, което ФИБА му гласува.

Българското присъствие на Мондиала няма да се ограничи единствено до съдийския състав. Сандра Велчева Хънт ще бъде сред комисарите на световното първенство, докато Людмил Хаджисотиров ще има ролята на скаут-спортно-технически анализатор на ФИБА.

Така България ще има трима свои представители с различни функции на Световното първенство по баскетбол за жени в Германия.