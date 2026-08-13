БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Иван Алипиев: По-добри сме от румънците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
Запази

Българският национал говори за евроквалификацията с Румъния и предстоящия сезон с Балкан

Български национален отбор по баскетбол за мъже Иван Алипиев
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Баскетболният национал на България Иван Алипиев смята, че България има по-добър отбор от Румъния и вярва, че ще постигне победа в предстоящата евроквалификация.

Срещата в Румъния е на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Мога да дам съвети на по-младите съвети. Чувството да съм един от по-възрастните в отбора е странно, но въпреки това се радвам, че мога да помогна с ролята си. С включването на Данчо Минчев, Везенков и Гавалюгов класата ни ще се вдигне. Групата има потенциал да направи нещо добро", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Баскетболистът вярва, че отборът е способен да печели, когато играе със самочувствие.

"Самочувствието играе голяма роля. Когато играем със самочувствие, можем да победим сериозни отбори. Самочувствието не липсва на тази група, която може да покаже сериозни резултати. Умоджа Гисбън е добре адаптиращ се играч. Може да допринесе с класа и опит. Момчетата, които са тук за първи път, имат висок таван за развитие. Не мисля, че Румъния е отбор, който е по-добър от нас. По-добри сме от румънците. Винаги смятам, че сме отбор, който може да печели. С румънците сме от една черга, но мисля че можем да победим.

Алипиев ще продължи кариерата си в Балкан.

"Прецених, че това е най-доброто решение за мен. Проектът "Юрокъп" е може би най-голямата крачка в кариерата ми. Трудно се отказва на такава възможност. В Балкан ще съм със съотборници от националния отбор и може да изградим колектив, който да помогне както на Балкан, така и на националния отбор", завърши националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Иван Алипиев #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Видео

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч.
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
14472
Чете се за: 01:45 мин.
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ