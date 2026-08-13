Иван Алипиев: По-добри сме от румънците

Баскетболният национал на България Иван Алипиев смята, че България има по-добър отбор от Румъния и вярва, че ще постигне победа в предстоящата евроквалификация.

Срещата в Румъния е на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Мога да дам съвети на по-младите съвети. Чувството да съм един от по-възрастните в отбора е странно, но въпреки това се радвам, че мога да помогна с ролята си. С включването на Данчо Минчев, Везенков и Гавалюгов класата ни ще се вдигне. Групата има потенциал да направи нещо добро", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Баскетболистът вярва, че отборът е способен да печели, когато играе със самочувствие.

"Самочувствието играе голяма роля. Когато играем със самочувствие, можем да победим сериозни отбори. Самочувствието не липсва на тази група, която може да покаже сериозни резултати. Умоджа Гисбън е добре адаптиращ се играч. Може да допринесе с класа и опит. Момчетата, които са тук за първи път, имат висок таван за развитие. Не мисля, че Румъния е отбор, който е по-добър от нас. По-добри сме от румънците. Винаги смятам, че сме отбор, който може да печели. С румънците сме от една черга, но мисля че можем да победим.

Алипиев ще продължи кариерата си в Балкан.

"Прецених, че това е най-доброто решение за мен. Проектът "Юрокъп" е може би най-голямата крачка в кариерата ми. Трудно се отказва на такава възможност. В Балкан ще съм със съотборници от националния отбор и може да изградим колектив, който да помогне както на Балкан, така и на националния отбор", завърши националът.

Вижте цялото интервю във видеото.