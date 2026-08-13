Павлин Иванов: След контролите ще знаем повече за нас

Капитанът на българския национален отбор по баскетбол за мъже Павлин Иванов очаква контролите на тима преди евроквалификацията с Румъния.

"Лъвовете" ще играят контроли с Полша, Словакия и Ангола, преди мача с Румъния на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Няма напрежение в отбора. Имаме три контроли, за които мислим. След тях ще знаем повече за нас и за румънците. От Ангола очакваме атлетичен баскетбол. Те са сериозен отбор. Голямо предизвикателство е за нас и очакваме да се сборим с тях", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Опитният играч пожела на дебютантите в отбора да бъдат здрави и да дават всичко от себе си.

"Младите са много интересни и ако работят здраво, имат голям потенциал да се развиват. Пожелавам им здраве и да бъдат максимални професионалисти", завърши Иванов.

Вижте цялото интервю във видеото.