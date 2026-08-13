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Любомир Минчев: Побеждавали сме по-стойностни отбори от Румъния, но всичко е въпрос на форма

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Национални отбори
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Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже сподели очакванията си за евроквалификацията с Румъния в края на месеца

Любомир Минчев
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже Любомир Минчев вярва, че тимът може да победи Румъния в мач от квалификациите за Евробаскет.

Срещата в Румъния е на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Настроението е като предния път. Момчетата тренират добре и аз съм доволен. Има добра химия между тях. Засега всичко е добре. Длъжни сме да си свършим работата, въпреки голямата пауза от последния мач. Момчетата излязоха от форма заради почивката през лятото. Те имаха задачата да свършат работа преди лагера. Лагерът е къс и не може да се направи цялостна подготовка. Харесва ми, че момчетата показаха отношение и отговорност", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

От петък, 14 август, наставникът ще може да разчита на 12 баскетболисти.

"Взех трима млади играчи. Утре ще сме 15 човека, след пристигането на Гавалюгов. В седмицата преди мача ще пристигнат Везенков и Минчев. Умоджа е тук от два дена и се аклиматизира. Играем срещу добри отбори в контролите и искам да видя това, което тренираме. Румънците имат нов треньор, който работи и живее в Щатите. Датчаните са доста сериозен противник и ще ни бъде доста трудно. Няма гаранция, че ще победим. Надяваме се на победа, докато сме в пълен състав. Не мога да кажа дали сме фаворити срещу Румъния. Побеждавали сме много по-стойностни отбори, но всичко е въпрос на моментно състояние и форма", допълни наставникът.

Документите на Умоджа Гисбън са готови и той ще може да играе за страната срещу Румъния.

"Всичко е наред с него. Заради трансфера му в Барселона казах, че искам двама играчи. За съжаление вторият играч си промени решението. Не съм търсил друг вариант. Може да видим Макинтайър отново с националната фланелка с тези квалификации, зависи от календара", завърши специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Любомир Минчев

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