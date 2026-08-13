Умоджа Гибсън: Да играя за България означава много за мен

Баскетболният национал на България очаква с нетърпение дебюта си с националната фланелка
Натурализираният американец в българския национален отбор по баскетбол за мъже Умоджа Гибсън е готов да дебютира в евроквалификацията с Румъния.
Срещата в Румъния е на 30 август, неделя, от 18:00 часа.
"Чувствам се страхотно. Бог е добър към мен. Паспортът ми дойде тази сутрин. Имам добро чувство. Химията помежду ни е добра. Всичко върви в правилната посока. Уверен съм преди мача с Румъния. Всеки път, в който стъпиш на паркета, трябва да си уверен. Румъния е добър отбор, но ние също.", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.
Американецът няма търпение да играе заедно с Александър Везенков.
"Да играя за България означава много за мен. Благодаря на Бог за тази възможност. Без него, нямаше да бъда в тази позиция. Благодарен съм за възможността. Да играя с Везенков също означава много за мен. Той е играч от високо ниво. Много е уважаван в България. Срещнах се с него и се здрависахме. Стори ми се добър човек. От този тип хора, около които искаш да бъдеш", завърши Гибсън.