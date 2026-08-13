Умоджа Гибсън: Да играя за България означава много за мен

Натурализираният американец в българския национален отбор по баскетбол за мъже Умоджа Гибсън е готов да дебютира в евроквалификацията с Румъния.

Срещата в Румъния е на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Чувствам се страхотно. Бог е добър към мен. Паспортът ми дойде тази сутрин. Имам добро чувство. Химията помежду ни е добра. Всичко върви в правилната посока. Уверен съм преди мача с Румъния. Всеки път, в който стъпиш на паркета, трябва да си уверен. Румъния е добър отбор, но ние също.", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Американецът няма търпение да играе заедно с Александър Везенков.