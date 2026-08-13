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България допусна втора загуба на "Словения Бол“ при 14-годишните

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Националите отстъпиха на Унгария със 71:84, а следващото им изпитание е срещу домакина Словения

България допусна втора загуба на "Словения Бол“ при 14-годишните
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години записа второ поражение на международния турнир „Словения Бол“. Възпитаниците на Николай Николов и Милен Костов загубиха от Унгария със 71:84 във втория си двубой от група „А“ в Словени градец.

След този резултат младите български баскетболисти са с баланс от две загуби в първите си две срещи в надпреварата. Следващият двубой на националите е на 14 август от 18:30 часа срещу домакина Словения.

Унгария започна по-силно срещата и още през първата четвърт успя да натрупа сериозна преднина. Съперникът на България отбеляза 29 точки за първите десет минути срещу само 13 за националите и си осигури комфортен аванс.

Българският тим показа реакция през втората част. С добри изяви на Даниел Радулов, Никола Ангелов и Александър Попов разликата беше свалена до седем точки в хода на периода. Унгарците обаче отново увеличиха преднината си и се оттеглиха на почивката при 50:38.

След паузата България продължи да търси начин да се върне в двубоя, но Унгария запази контрола върху срещата. Усилията на Димитър Гавалюгов и неговите съотборници не бяха достатъчни за обрат и съперникът стигна до крайния успех с 84:71.

Най-резултатни за България бяха Димитър Гавалюгов, Александър Попов и Никола Ангелов, които завършиха с по 14 точки. Гавалюгов добави и 7 борби, докато Попов и Ангелов овладяха по 5 топки. Даниел Радулов също приключи с двуцифрен актив, реализирайки 11 точки.

#национален отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години #Словения Бол

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