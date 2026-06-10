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Зад плаж "Бутамята" в Синеморец не се предвижда изграждането на къмпинг, съобщиха от Община Царево

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Зад плаж "Бутамята" в Синеморец не се предвижда изграждането на къмпинг, съобщиха от Община Царево
Снимка: БТА
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Зад плаж "Бутамята" в Синеморец няма къмпинг и не се предвижда изграждането на къмпинг по смисъла на Закона за туризма. Определени са единствено терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, съгласно действащата национална нормативна уредба, съобщиха от Община Царево в официална позиция. Оттам уточняват, че с позицията си Общината иска да внесе яснота заради публични коментари и публикации, касаещи терени в района на плажа.

Община Царево обяви търг за отдаване под наем на общински недвижими имоти за срок от три години, с период на ползване от 1 май до 30 септември на всяка календарна година. Процедурата е проведена в изпълнение на разпоредбите на наредба от 10 септември м.г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. С нея се уреждат условията и редът за определяне на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

Съгласно наредбата, тези терени не представляват къмпинг и не могат да бъдат разглеждани като такъв. Законодателят е направил ясно разграничение между категоризираните къмпинги по Закона за туризма и местата за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. Именно в тази категория попадат терените в района на "Бутамята", се посочва в позицията.

Въпреки че теренът е отдаден под наем, разрешение за осъществяване на дейността все още не е издадено. Наемателят следва да представи необходимите документи и съгласувания от Регионалната здравна инспекция, органите за пожарна безопасност и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Към момента тези документи не са постъпили в Община Царево, се посочва още в позицията.

За БТА от Общината обясниха, че районът зад "Бутамята" до момента е служил за нерегламентирано паркиране на кемпери и каравани, без никой да носи отговорност за чистотата, отпадъците и пожарната безопасност. Новата наредба цели да сложи край на това, не чрез застрояване, а чрез въвеждане на правила и контрол.

В официалната си позиция Община Царево пише още, че след възникналите обществени дискусии комисията, провела търга и съставена от експерти и общински съветници, е извършила повторен преглед на цялата тръжна документация. Не са установени основания да се счита, че процедурата е проведена в нарушение на закона или че са налице пороци, които да поставят под съмнение нейната законосъобразност, посочват от Общината и добавят, че процедурата е публична, а заповедта за откриването й и условията по нея са публикувани съгласно изискванията на закона. Спазени са както разпоредбите на Закона за общинската собственост, така и изискванията на приложимата наредба. Следва също така да се отбележи, че терените попадат в земеделски и горски територии, поради което не се допуска изграждането на постройки или друга трайна инфраструктура, пише още в позицията. Не може да бъде реализирана намеса, която да противоречи на предназначението на земите или да създава неблагоприятно въздействие върху природната среда. Целта на националната наредба е не да насърчава застрояването, а да въведе ред при временното разполагане на кемпери, каравани и палатки, като същевременно ограничи нерегламентираното къмпингуване и осигури по-добри условия за поддържане на чистотата и пожарната безопасност, уточняват от Общината.

Наемната цена е определена по действащия ред от Общински съвет-Царево, като са отчетени спецификите на новия режим и липсата на натрупана практика по прилагането му. В същото време приходите от подобни дейности създават възможност за по-добро стопанисване на териториите, поддържане на чистотата и инвестиране в благоустрояването и озеленяването на Синеморец.



#изграждане на къмпинг # Синеморец #плаж Бутамята #община Царево

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