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Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения

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Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения
Снимка: Министерски съвет
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Министър-председателят Румен Радев проведе среща с премиера на Република Молдова Александру Мунтяну, по време на която двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и процеса на европейската интеграция на Молдова, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата Румен Радев поздрави молдовския премиер за предстоящото в близките дни начало на преговорите за членство на страната в Европейския съюз, като подчерта, че този важен етап е резултат от реални реформи и постигнати конкретни резултати.

Снимки: Министерски съвет

Министър-председателят сподели българския опит в процеса на европейската интеграция и открои както постиженията, така и допуснатите грешки. Като пример в тази насока Румен Радев посочи подхода при разпределянето на субсидиите в земеделието, който е довел до дисбаланси и задълбочаване на регионалните различия. В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството не само в икономиката, но и в областта на високите технологии, туризма, културата и академичния обмен.

Александру Мунтяну определи България като традиционен и надежден партньор на страната си и изрази удовлетворение от активните връзки в сферата на образованието и културата. В този контекст той посочи значимото дело на светите братя Кирил и Методий и богатите културни традиции на България. Обща бе позицията за необходимостта от по-активен обмен на студенти между университетите в България и Молдова. Молдовският премиер потвърди ангажимента на страната си да работи за съхраняването на автономията и устойчивото развитие на Тараклийския район.

От своя страна Румен Радев подчерта, че следва да бъдат съхранени и ефективната дейност на местните институции, както и условията, гарантиращи жизнеспособността и развитието на региона. Премиерът на Молдова отправи покана към министър-председателя Румен Радев да посети страната. Радев приветства инициативата, като подчерта, че подобна визита следва да бъде съпътствана от бизнес форум, който да даде по-силен импулс на икономическите връзки между България и Молдова.

#Александру Мунтяну #премиера Румен Радев #молдова #България

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