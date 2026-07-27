Вицепремиерът Пулев: Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и реформите

Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и реформите. Това каза вицепремиерът Александър Пулев в Шумен, където проведе среща с представители на компаниите инвеститори от Индустриалната зона на града. По време на разговора бяха обсъдени перспективите за развитието на региона, инфраструктурните предизвикателства, необходимите законодателни промени и мерките за насърчаване на инвестициите.

Вицепремиерът подчерта още, че подготовката на Бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и подкрепа на индустрията.

"Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и реформите. В него ще заложим всички необходими инструменти за развитие на индустрията, модернизация на инфраструктурата и подкрепа за регионите. Разчитам на активен диалог с бизнеса. Колкото по-конкретни са предложенията на компаниите, толкова по-ефективно ще можем да ги защитим и да осигурим необходимото финансиране“, каза още икономическият министър.

На срещата стана ясно, че в Индустриална зона Шумен са в процес нови инвестиции и разширяване на производствата за над 200 млн. евро.

„Индустриална зона Шумен е пример за това как трябва да се развиват индустриалните паркове в България. Областта е ключов индустриален център за Северна България и има всички предпоставки да привлича нови инвеститори, да разширява съществуващите производства и да създава качествени работни места. Именно такива региони трябва да бъдат двигателят на икономическия растеж на страната“, заяви Пулев.

Той подчерта, че развитието на индустриалните зони и паркове е сред основните приоритети на правителството и ще бъде заложено като водещ акцент в управленската програма на "Прогресивна България".

„В управленската програма ще заложим всички необходими инструменти, които да подкрепят регионите и индустрията. Няма да има изненади – изпълняваме ангажиментите, които поехме пред бизнеса. Ще развием енергийната обезпеченост, транспортната свързаност и индустриалната инфраструктура, защото това са фундаментът за привличането на нови инвестиции и създаването на качествени работни места“, подчерта вицепремиерът.

Представителите на бизнеса поставиха като основни приоритети изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на електрическите мощности, подобряването на транспортната инфраструктура и ускоряването на процедурите по реализация на инвестиционните проекти.

„Държавата трябва да бъде ускорител на бизнеса, а не негова спирачка. Затова събираме предложения от компаниите, индустриалните зони, работодателските организации и експертите в администрацията. Нашата цел е да премахнем излишните регулации, да съкратим сроковете и да създадем по-добра среда за инвестиции“, заяви още министърът.

Пулев припомни, че въпреки тежката бюджетна ситуация правителството е успяло да осигури значителен финансов ресурс в подкрепа на индустрията.

„Вместо да се фокусираме върху изкуствено намаляване на дефицита за сметка на бизнеса и регионите, ние избрахме да подкрепим икономиката. В Бюджет 2026 осигурихме 200 млн. евро в подкрепа на енергоемките предприятия и още 60 млн. евро за насърчителни мерки по инвестиционни проекти. Това са средства, които ще помогнат на българската индустрия да остане конкурентоспособна и да продължи да инвестира“, посочи той.

Вицепремиерът подчерта, че тези средства са особено важни за компаниите, които вече са изпълнили инвестиционните си ангажименти, разширили са производствата си и създават нови работни места.

„Няма как да говорим за нови стратегически инвестиции, ако не подкрепим предприятията, които вече работят, произвеждат и осигуряват хиляди работни места. Нашата задача е първо да укрепим съществуващата индустриална база, а след това да надграждаме с нови инвеститори и нови производства“, каза Пулев.

По време на посещението си в Шумен вицепремиерът проведе срещи и с кмета на община Шумен Христо Христов и с областния управител Георги Жеков.

Пред тях той подчерта, че развитието на регионите ще бъде сред водещите приоритети на правителството.