в Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален пистолет

В Ямбол е задържана 38-годишна жена, опитала да обере търговски обект на централната улица, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 24 юли около 18.10 часа жената влязла в магазина и се опитала да отнеме оборота, като заплашила служителката на касата с газ-сигнален пистолет и счупила преградно стъкло пред касата. След това напуснала помещението, без да вземе нищо.

Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи. Минути след постъпване на сигнала извършителката е установена и задържана. В нея е намерен и иззет газ-сигнален пистолет.

На 25 юли, в хода на разследването, тя е привлечена като обвиняема за извършеното престъпление и с постановление на Окръжна прокуратура – Ямбол е задържана за срок от 72 часа.

Разследването по случая продължава.