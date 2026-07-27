Столична община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204

Столичната община ще изиска от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204, съобщиха от "Московска" 33.

Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента. От "Московска" 33 допълват, че са пострадали петима души.

По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Днес в 13.55 ч. автобусът е загубил управление на бул. „Цариградско шосе“, на моста над площад „Авиацията“, в посока центъра, и е навлязъл в платното за насрещно движение.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

СНИМКИ: ИВАН МУШКАРОВ, БНТ

По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.