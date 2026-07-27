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Тестват безплатно за хепатит В и С по повод Световния ден за борба с хепатита

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Безплатно тестване за хепатит В и С ще извършват в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), съобщиха от центъра.

Тестването ще се извършва от 27- 31 юли, от 9.00 ч. до 12.00 ч., в сградата на бул. „Ген. Н. Столетов“ 44 А в София. Не се изисква предварително записване на час или спазване на хранителен режим. Протоколите с резултатите ще бъдат готови след три работни дни от вземането на пробата, допълниха от Центъра.

Хепатит В е вирусна инфекция, засягаща черния дроб и може да причини както остро, така и хронично заболяване. Вирусът най-често се предава по кръвен път. Инфектирана майка може да предаде вируса на детето си по време на раждане, като в този случай рискът детето да развие хронична хепатит В инфекция достига до 90%, допълниха от Центъра. Заразяване може да има и чрез контакт с кръв или други телесни течности по време на сексуален контакт със заразен партньор или при споделяне на общи спринцовки. При немалко от заразените с хепатит В инфекцията протича без наличие на специфични симптоми – заразените не изглеждат и не се чувстват болни.

Въпреки че няма лечение за хепатит В, съществуват лечебни режими, които могат да забавят или намалят риска от развитие на рак на черния дроб. Налична е безопасна и ефективна ваксина, която осигурява 98% - 100% защита срещу хепатит В. Предотвратяването на инфекцията с хепатит В предотвратява развитието на усложнения, включително хронични заболявания и рак на черния дроб.

Хепатит С вирусът може да причини както остър, така и хроничен хепатит, чиято тежест варира от леко до сериозно чернодробно заболяване, което продължава цял живот. Вирусът на хепатит С е кръвнопреносим вирус и повечето заразявания стават чрез контакт със заразена кръв. Антивирусните медикаменти могат да излекуват повече от 95% от хората, засегнати от хепатит С вирусна инфекция. Към момента не съществува ваксина за предотвратяване на хепатит С инфекцията, но е налично ефективно лечение. Повечето хора с хепатит С могат да бъдат излекувани в рамките на осем -12 седмици.

#Хепатит В и С #безплатни тестове #Национален център по заразни и паразитни болести

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