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Ролята на мастните клетъчни структури при ранното откриване на вируси разкриха учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Изследователи в Австралия разкриха ключовата роля, която мастни клетъчни структури играят за ранното откриване на вируси и защитата на организма срещу тях, предаде Синхуа, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Откритието може да послужи като основа за нови антивирусни стратегии.

Изследването показва, че мастните структури, известни като "липидни капчици", помагат за ограничаването на вирусната репликация, като се обогатяват със специфични мастни киселини и привличат ключови антивирусни протеини, които участват в имунната сигнализация.

Авторите са установили, че включването на две от тези мастни киселини в изкуствени липидни капчици намалява вирусната репликация и засилва антивирусните имунни сигнали.

Откритието може да проправи пътя към нов тип антивирусна стратегия, която използва вродените защитни механизми на организма, вместо да се насочва към отделни вируси.

По думите на водещата изследователка Карла Хелбиг липидните капчици - дълго време смятани за пасивни мастни депа, активно помагат за защитата на организма срещу вируси.

Според Ебони Монсън от изследователския екип, откритието може да помогне на учените да се подготвят за следващата пандемия.

"Настоящото изследване може да доведе до разработването на ново поколение антивирусни лекарства, насочени към общия механизъм, вместо към конкретни вируси, помагайки по този начин за засилване на имунния отговор и намаляване на тежестта на заболяването", казва Монсън.

#мастни клетки #ранно откриване на вируси #клетъчни структури #международно изследване

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