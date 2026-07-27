Спасиха три малки щъркелчета след буря в добричкото село Полковник Свещарово

Спасиха три малки щъркелчета след буря в с. Полковник Свещарово, съобщиха на сайта си от Министерството на околната среда и водите. Сигналът е подаден от кмета на селото.

Инцидентът е вследствие на влошените метеорологични условия и силната буря, заради която платформата, върху която е било изградено гнездото, не е издържала и се е срутила.

След преглед при ветеринарен лекар е установено, че две от младите птици са в добро здравословно състояние. Те са обезпаразитени и опръстенени.

Третото щъркелче е с тежка фрактура на крака. То е транспортирано за лечение в Центъра за защита на природата и животните – Добрич, където е успешно оперирано и предстои възстановяването му.

Освен експертите на РИОСВ - Варна, в спасителната акция се включиха и специалисти от Центъра за защита на природата и животните – Добрич, "ЕРП Север" и представители на местната власт.

С помощта на специализирана техника, осигурена от "ЕРП Север", е монтирана нова платформа, върху която гнездото е възстановено, а двете щъркелчета са върнати безопасно в него.

"Най-радостният момент от спасителната акция настъпи веднага след възстановяването на гнездото, когато родителската двойка се завърна и започна да храни малките си", допълниха от МОСВ.

Преди седмица в района на Добрич беше обявен оранжев код за интензивни валежи. Силният дъжд затрудни движението по част от улиците и булевардите в града. На места по пътните платна се получи завиряване, което затрудни преминаването на автомобили.