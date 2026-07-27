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Столичната община обявява конкурс за главен архитект

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Столичната община обявява конкурс за заемане на длъжността главен архитект. Подборът ще се проведе чрез открит конкурс, основан на професионалните качества и нормативно определените изисквания, съобщиха от "Московска" 33.

Конкурсът ще е в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Архитектура", минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столичната община на ул. "Московска" 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.

В началото на годината архитект Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София. Тя беше приета от кмета Васил Терзиев.

Постът на Панайотова за шест месеца пое арх. Боян Недев, а от началото на юли той беше сменен от арх. Татяна Герганова.

#обявяване на конкурс #Столична община #главен архитект

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