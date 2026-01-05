БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Слушай новината

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

На 23 декември от Столичната община (СО) заявиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

"Категорично отхвърлям съдържащите се в прессъобщението на Столична община неверни твърдения и фактически неточности, които представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община“, заяви в събота в своя позиция до медиите арх. Богдана Панайотова.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

#подава оставка #арх. Богдана Панайотова #главен архитект на София

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
2
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
3
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Залозите за хазартни игри – само в евро
4
Залозите за хазартни игри – само в евро
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
5
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
6
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Регионални

Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Чете се за: 00:50 мин.
Каква е обстановката в Боровец след ураганния вятър, съборил 100-годишни дървета? Каква е обстановката в Боровец след ураганния вятър, съборил 100-годишни дървета?
Чете се за: 03:05 мин.
Отворени са пътищата към Витоша след затварянето им заради силния вятър Отворени са пътищата към Витоша след затварянето им заради силния вятър
Чете се за: 02:05 мин.
Щъркелово гнездо е паднало от ел. стълб в самоковското село Поповяне от силния вятър Щъркелово гнездо е паднало от ел. стълб в самоковското село Поповяне от силния вятър
Чете се за: 00:30 мин.
Как минава работния ден, когато си на разположение денонощно - и в делник, и в празник Как минава работния ден, когато си на разположение денонощно - и в делник, и в празник
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ