Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

На 23 декември от Столичната община (СО) заявиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

"Категорично отхвърлям съдържащите се в прессъобщението на Столична община неверни твърдения и фактически неточности, които представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община“, заяви в събота в своя позиция до медиите арх. Богдана Панайотова.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.