ИЗВЕСТИЯ

Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?

Джанан Дурал
Чете се за: 04:35 мин.
По света
петролни сътресения следва потребителите
Най-популярният сорт Брент се продаваше на азиатските пазари за 119 долара - с 29% повече от началото на миналата седмица. Причината - продължаващата блокада на ключовия за енергийните доставки Ормузки проток. Американският президент Доналд Тръмп определи скока като "малка цена в името на мира и сигурността". Страните от Г-7 се събраха на извънредно заседание и обсъдиха размразяване на петролните резерви, но след срещата заключиха, че ситуацията все още не налага подобна мярка. Кои са държавите, които ще загубят най-много, ако високите цени на черното злато се задържат и кои са големите победители?

Капки черно злато, с всяка следваща изтичат все повече пари от джоба. На бензиновата колонка може и да е най-очевидният пример за скока на петрола, но ефектът от поскъпването на най-търсения ресурс, е далеч по-голям.

Десети ден продължава блокадата от иранска страна на Ормузкия проток - ключовия морски маршрут, през който преминава 1/5 от световните доставки на петрол.


А рафинерии в Саудитска Арабия и други части на Близкия Изток са на прицела на Техеран. От Рияд предупреждават, че до дни може да спрат изцяло петролните си доставки.

От началото на американско-израелските удари в Иран, цената на петрола се покачи от 73 долара за барел до над 116 в ранните часове на днешния ден. Преминаването на психологическата бариера от 100 долара, което не се беше случвало от началото на руската инвазия в Украйна, очаквано предизвика шок. Не и за Доналд Тръмп.

  • Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Краткотрайното покачване на цените на петрола, което ще приключи бързо след като премахнем иранската ядрена заплаха, е много малка цена в името на Съединените щати, света, сигурността и мира. Само глупаците биха казали нещо различно!"

Енергийните министри от Г-7 вече обсъждат отпускане на част от резервите.


Очаква се на първо време да бъдат отпуснати 300-400 млн. барела от над 1 млрд. налични.

Засега от ЕС не са обезпокоени.

Анна-Кайса Итконен, говорител на ЕК: "Не сме притеснени от потенциален недостиг на петрол, много по-тревожен за нас е скокът на цените. През изминалите няколко години достатъчно диверсифицирахме енергийните си доставки и разполагаме с необходимите резерви."

И докато Китай - най-големият вносител на петрол в света, лесно може да запълни липсите на черно злато от Близкия Изток с доставки от Русия, то в Европа най-засегнати ще бъдат Германия, Италия и Испания.

Големият победител се очаква да бъдат Съединените щати. Саудитска Арабия държи първото място по износ, но Вашингтон е най-големият производител на суров петрол. Създаде ли се вакуум, американските компании ще побързат да го запълнят. Сред останалите държави, които ще имат полза са Норвегия и Канада.



Блокада на Ормузкия проток цели и друг ефект:

Наавен Дас, енергиен експерт: "Иранците очевидно са взели на прицел енергийна инфраструктура в региона, с една единствена цел - скок на цените в годината, в която в Съединените щати гласуват на междинни избори. Това е единственото им оръжие срещу Вашингтон."

Сега въпросът за наричаното най-голямо сътресение на пазара на петрола и природния газ е един - колко дълго ще продължи войната в Близкия изток? Защото реалният ефект върху икономиката и крайните потребители ще бъде усетен не сега, когато все още има достатъчно резерви, а ако войната продължи месеци.

#цени на петрола #петрол

