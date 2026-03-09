БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С усещане за ранна пролет: Предимно слънчево и топло време през цялата седмица

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В следобедните часове ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15°, в София - около 12, по Черноморието 8-9°. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места по поречията и в низините ще започне да се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат - между минус 3 и плюс 2°, в София – около минус 1, а максимални – между 12 и 17°.

Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд, на места в поречията и низините ще има ниска слоеста облачност или мъгла.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове и там на места, видимостта ще бъде намалена. Максималните температури ще бъдат от 8 до 10°. Добри условия за туризъм в планините утре. И там ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток.

През следващите дни времето ще се задържи предимно слънчево, а също така и топло с дневни температури най-вече между 13 и 18°. Сутрешните обаче ще останат около нулата, на места и под нулата. По Черноморието ще остане по-хладно, с дневни температури около 9-10°. Там, както и в низините, в часовете до около обяд ще бъде мъгливо.

