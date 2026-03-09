БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни температури около нулата

И тази сутрин на местата по поречията и в низините ще бъде мъгливо, но през деня ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, а дневните в по-големите райони ще останат в диапазона от 10° до 15°, в София - около 12°.

Сутринта на местата и по Черноморието видимостта ще бъде намалена. Дневните температури ще останат по-ниски - около 8 - 9° Ще духа слаб до умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще е слънчево, но ветровито - вятърът е умерен, по високите части – силен. Посоката ще е от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и в близките дни , а също така и топло с дневни температури най-вече между 13° и 18°. Сутрешните обаче ще останат около нулата, на местата и под нулата.

По Черноморието ще остане по-хладно с дневни температури около 9 - 10°. Там, както и в низините, в часовете до около обяд ще бъде мъгливо.

