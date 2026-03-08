На 8 март - шествия с искане за равни права на жените

В Международния ден на жената - протестно шествие за правата на нежния пол в столицата. Демонстрации имаше и във Варна и Пловдив.



В София инициативата се проведе под мотото "Грижа и съпротива". Целта й е да привлече вниманието на обществото към безплатния труд, който жените полагат у дома. Протестиращите настояват за равно заплащане на двата пола, както и за подкрепа за жените, станали жертва на домашно насилие.

Калина Дренска, организация ЛевФем: "Както всяка година осми март е ден ккато за празник, така и за протест."

Добромир, протестиращ: "Тук сме в подкрепа на всички жени, това са нашите майки, баби, сестри."