БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Запази

Иран обяви най-масираните атаки от началото на конфликта в Близкия изток

ескалация близкия изток иран атакува американски цели сащ унищожиха кораби ормузкия проток
Снимка: БТА
Слушай новината

На 12 ден от началото на конфликта в Близкия изток размяната на удари продължи. Иран твърди, че е извършил най-масираните от началото на конфликта атаки по американски цели в Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт и предприе два ракетни залпа срещу Израел в рамките на нощта.

Два дрона са паднали край летището в Дубай, ранени са четирима души, но въздушният трафик не е засегнат. Под прицела на американските сили попаднахи ирански миноносни кораби в района на Ормузкия кораб. Израел също поднови атаките срещу Иран и Ливан. Поразени са цели на Хизбула в центъра на Бейрут.

Съединените щати разпространиха кадри на поразени ирански плавателни съдове. Централното командване на американската армия съобщи, че става дума за 16 кораба, включително за полагане на мини, които са били унищожени близо до Ормузкия проток. По-рано Тръмп предупреди Иран с тежки военни последици, ако се потвърдят съмненията, че Техеран е започнал да минира стратегическия морски път. Белият дом междувременно отрече съобщенията, че американски военни са ескортирали танкер през Ормузкия проток - публикация с това твърдение публикува в Екс американският министър на енергетиката.

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: „Публикацията беше премахната доста бързо и мога да потвърдя, че Военноморските сили на Съединените щати не са ескортирали танкер или плавателен съд към този момент. Въпреки че, разбира се, това е вариант. Президентът заяви, че със сигурност ще използва тази възможност, ако и когато е необходимо.“

Междувременно три търговски кораба са били ударени от снаряди, но не става ясно какви и кой ги е изстрелял. Инцидентите са станали край бреговете на Дубай, ОАЕ и Оман. Екипажите са невредими, няма данни за замърсяване.

Говорител на иранското външно министерство обвини Вашингтон, че атаките срещу ирански петролни съоръжения предизвиква токсичен дим и нанася щети на околната среда.

Есмаил Багаеи, говорител на иранското външно министерство: "Това е екоцид, престъпление срещу околната среда".

ООН също предупреди, че американско-израелските удари по ирански нефтени депа са предизвикали "черен дъжд", който се разпространява в Близкия изток.

Кристиан Линдмайер, говорител на СЗО: "Черният дъжд и киселинният дъжд, който идва с него, наистина представляват за населението, основно за дихателните пътища."

Междувременно Израел потвърди, че новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е бил леко ранен и затова не се е появявал на публично място. По-рано Техеран също заяви, че Хаменей е "жив и здрав", въпреки раните си. Той е пострадал при нападението, при което беше убит баща му в първия ден на израелско-американската офанзива на 28 февруари.

Синът на последния инарски шах Реза Пахлави призова иранците да излязат по улиците - призив в контраст с предупреждението на началника на иранската полиция, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг".

#Ормунският проток #кризата в Близкия изток #Иран

Водещи новини

1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Учениците до 18 години в Пловдив да пътуват безплатно, предлага...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Откриха близо 15 000 фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ