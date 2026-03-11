Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток

На 12 ден от началото на конфликта в Близкия изток размяната на удари продължи. Иран твърди, че е извършил най-масираните от началото на конфликта атаки по американски цели в Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт и предприе два ракетни залпа срещу Израел в рамките на нощта.

Два дрона са паднали край летището в Дубай, ранени са четирима души, но въздушният трафик не е засегнат. Под прицела на американските сили попаднахи ирански миноносни кораби в района на Ормузкия кораб. Израел също поднови атаките срещу Иран и Ливан. Поразени са цели на Хизбула в центъра на Бейрут.

Съединените щати разпространиха кадри на поразени ирански плавателни съдове. Централното командване на американската армия съобщи, че става дума за 16 кораба, включително за полагане на мини, които са били унищожени близо до Ормузкия проток. По-рано Тръмп предупреди Иран с тежки военни последици, ако се потвърдят съмненията, че Техеран е започнал да минира стратегическия морски път. Белият дом междувременно отрече съобщенията, че американски военни са ескортирали танкер през Ормузкия проток - публикация с това твърдение публикува в Екс американският министър на енергетиката.

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: „Публикацията беше премахната доста бързо и мога да потвърдя, че Военноморските сили на Съединените щати не са ескортирали танкер или плавателен съд към този момент. Въпреки че, разбира се, това е вариант. Президентът заяви, че със сигурност ще използва тази възможност, ако и когато е необходимо.“

Междувременно три търговски кораба са били ударени от снаряди, но не става ясно какви и кой ги е изстрелял. Инцидентите са станали край бреговете на Дубай, ОАЕ и Оман. Екипажите са невредими, няма данни за замърсяване.

Говорител на иранското външно министерство обвини Вашингтон, че атаките срещу ирански петролни съоръжения предизвиква токсичен дим и нанася щети на околната среда.

Есмаил Багаеи, говорител на иранското външно министерство: "Това е екоцид, престъпление срещу околната среда".

ООН също предупреди, че американско-израелските удари по ирански нефтени депа са предизвикали "черен дъжд", който се разпространява в Близкия изток.

Кристиан Линдмайер, говорител на СЗО: "Черният дъжд и киселинният дъжд, който идва с него, наистина представляват за населението, основно за дихателните пътища."

Междувременно Израел потвърди, че новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е бил леко ранен и затова не се е появявал на публично място. По-рано Техеран също заяви, че Хаменей е "жив и здрав", въпреки раните си. Той е пострадал при нападението, при което беше убит баща му в първия ден на израелско-американската офанзива на 28 февруари.

Синът на последния инарски шах Реза Пахлави призова иранците да излязат по улиците - призив в контраст с предупреждението на началника на иранската полиция, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг".