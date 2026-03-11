БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Янкулов за казуса "Сарафов": Прокурорската колегия досега показва нежелание да се справи с този въпрос

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прокурорската колегия ще обсъжда предложението на служебния вицепремиер и правосъден министър за определяне на и.ф. главен прокурор. Точката влезе в дневния ред след като пленума на ВСС реши, че именно прокурорската колегия е компетентна да решава този въпрос. Точката е последна от дневния ред на заседанието. Андрей Янкулов присъства на него.

Темата идва след законодателни промени, с които мандатът на временно изпълняващите длъжността беше ограничен до максимум шест месеца.

Преди началото на заседанието служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви, че очаква колегията да отложи разглеждането на въпроса до произнасяне на Конституционния съд, който вече е сезиран за конституционността на законовите промени.

Той коментира, че досегашната практика показва нежелание темата да бъде решена.

Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието: "До момента като че ли това е поведението, което наблюдаваме от страна на прокуроската колегия - нежелание да се справят с този въпрос. И вследствие на това имаме почти 3 години г-н Сарафов - временно изпълняващ длъжността главен прокурор без никаква яснота кога ще приключи този временен мандат. Моето становище е, че трябва да има произнасяне по същество, за да бъде прекратена тази тежка криза на правовата държава, но какво ще се случи зависи от членовете на прокурорската колегия и на ВСС."

Янкулов заяви още, че ще следи внимателно дебата, за да прецени дали да предложи кандидатура за изпълняващ функциите главен прокурор.

Министърът коментира и случая с временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Той посочи, че може да поиска допълнителна информация от прокуратурата, за да прецени дали има достатъчно доказателства за обосновано предположение за участие в корупционно престъпление.

По думите му обаче има вероятност прокуратурата да предостави само част от информацията по случая – тази, която подкрепя нейната теза.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#и.ф. главен прокурор # Борислав Сарафов #прокурорска колегия към ВСС #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
1
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
2
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
3
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
4
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
5
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
6
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Откриха близо 15 000 фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам Откриха близо 15 000 фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам
Чете се за: 01:22 мин.
Делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели Делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели
Чете се за: 01:20 мин.
Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:50 мин.
Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство
Чете се за: 06:02 мин.
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
7030
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:15 мин.
По света
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Андрей Янкулов за казуса "Сарафов": Прокурорската колегия...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ