Делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели

С разпит на свидетели в Районния съд в Пловдив продължава делото "Дебора". Подсъдим по него е бившият приятел на Дебора Михайлова Георги Георгиев. Пред съда показания ще дадат трима свидетели, сред които майката на потърпевшата и едно медицинско лице.

Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Също така той има повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора Михайлова.

До сега адвокатите на Георги Георгиев са искали 20 пъти отвод на съдебните състави в Пловдивския районен съд, последният такъв в края на февруари не беше уважен. Според тях всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да плати на Георги Георгиев парично обезщетение от 500 евро. Дебора Михайлова заяви за БНТ, че намира развитието на делото за твърде бавно.