Учениците до 18 години в Пловдив да пътуват безплатно, предлага местната власт

Кметът на Пловдив Костадин Димитров предложи разширяване на безплатния градски транспорт за ученици. Инициативата цели да облекчи трафика в града и да стимулира повече семейства да използват градския транспорт.

„В момента децата до 14 години пътуват безплатно, разбира се с карта. Предложението ми е обхватът да бъде разширен и учениците до 18 години да имат същата възможност“, обясни кметът.

По предварителни данни това ще обхване над 20 000 ученици, като Пловдив може да стане първият български град с подобна инициатива. Кметът посочи причините за разширяването на безплатния транспорт:

„Преди седмица излезе класация, която определя Пловдив и района около града, като един от най-бързо развиващите се градове в сферата на индустрията. Това привлича много хора, които искат да живеят и работят тук."

Той добави, че в учебните дни натоварването на пътните артерии е голямо.

„Искаме родителите да могат да изпращат децата си без да ги возят със собствените си автомобили. Това е част от стратегията за подобряване на градския транспорт, която включва и по-чисти автобуси, синхронизация с таблата и мобилно приложение за пловдивчани“, допълни Димитров.

Относно планираният за утре протест заради лошото качество на градския транспорт, Димитров коментира:

„Ние прекратихме договорите на фирмите, които не изпълняваха ангажиментите си. Сега приключваме процедурата за избор на нов изпълнител за 29 линии. Условията са ясни, а глобите за неспазване – значително по-големи.“

Граждани споделиха своето мнение:

"Под всякаква критика е състоянието. Не може да се разчита на градски транспорт. Хората разчитат на лични автомобили, което тежко натоварва града." "Мръсен е, стара база, нередовен. Учениците пътуват най-редовно - безплатният транспорт е стимул да използваме рейсовете вместо колите.“

Петко Ангелов – собственик на транспортна фирма: „Трябва дофинансиране от община Пловдив, за да се покрие безплатният транспорт за ученици до 18 години. Ние намалихме билета с 1 евроцент, но за да бъде устойчиво, Общинският съвет трябва да подкрепи инициативата.“

Кметът Димитров допълни:

„Всички наши усилия са насочени към това градският транспорт да бъде удобен, чист и навременен. Безплатният достъп за учениците е част от тази стратегия.“

Сега предложението остава в ръцете на Общинския съвет, който ще гласува разширяването на безплатния градски транспорт за учениците.

