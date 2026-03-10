БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток

Емилия Запартова
Всичко от автора
Ливанският президент призова за директни преговори с Израел като част от предложение за прекратяване на ескалиращия конфликт с Хизбула

Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
Цените на петрола спаднаха рязко, след като американските власти съобщиха, че военноморските сили на САЩ са ескортирали танкер през стратегическия Ормузки проток. По-късно Белият дом обаче отрече да е имало американски ескорт.

Разузнаването във Вашингтон е получило данни, че Иран е започнал да минира ключовия морски път, съобщава CBS.

Съединените щати са поискали от Израел да спре да обстрелва иранската енергийна инфраструктура, твърди сайтът Аксиос.

Тази вечер Белият дом обяви, че продължават напред с операцията „ Епична ярост" и целите й остават същите.

Белият дом отрече съобщенията, че американски военни са ескортирали танкер през Ормузкия проток.

Каролайн Левит, прессекретар на Белия дом: "Публикацията беше премахната доста бързо и мога да потвърдя, че Военноморските сили на Съединените щати не са ескортирали танкер или плавателен съд към този момент. Въпреки че, разбира се, това е вариант. Президентът заяви, че със сигурност ще използва тази възможност, ако и когато е необходимо."

Преди това командирът на Корпуса на стражите на Ислямската революция обяви, че Ормузкият проток е затворен за всички кораби, плаващи за Съединените щати и Израел. Всяко движение на американския флот и неговите съюзници ще бъде спряно от нашите ракети и дронове. Това предупреди говорител на Корпуса.

Ще има бърз спад на цените на петрола и газа, след като целите на съвместната израелско-американска въздушна война срещу Иран бъдат напълно постигнати, заяви още говорителката на Белия дом.

Американския военен министър Пийт Хегсет уточни, че целта на Съединените щати е унижощавне на иранските ракети, военна индустрия и военноморски флот. Той изтъкна, че иранските сили изстрелват ракети от училища и болници, а режимът е отчаян и объркан.

ген. Дан Кейн, председател на Съвета на началник-щабовете на САЩ:"Иранците се сражават, и аз уважавам това, но не смятам, че са по-впечатляващи, отколкото мислехме."

Израелската армия твърди, че приблизително половината от иранските ракети, изстреляни към Израел, са имали касетъчни бойни глави. Премирът Нетаняху определи целта на операция „Лъвски рев“.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел:"Нашият стремеж е да дадем възможност на иранския народ да се освободи от тиранията. В крайна сметка, това зависи от тях. Но няма съмнение, че с предприетите досега действия им трошим костите и предстои още".

Ливанският президент призова за директни преговори с Израел като част от предложение за прекратяване на ескалиращия конфликт с Хизбула. Разселените в Ливан вече са близо 700 хиляди.

