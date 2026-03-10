БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:45 мин.
Депутатите заседаваха извънредно днес

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Цената на горивата ще продължи да се увеличава като държавата подготвя компенсаторни механизми при задълбочаване на кризата в Близкия изток. Това стана ясно след изслушване в Народното събрание на зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов. Той обясни на депутатите, че има достатъчно горива в момента и че от днес Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" започват да следят пазара за евентуални нарушения.

Около два часа отне на депутатите да изслушат представителите на институциите и особения управител на "Лукойл". От изслушването стана ясно, че към момента няма нужда да бъдат освобождавани горива от Държавния резерв, защото на пазара има достатъчно. Работна група към Министерския съвет следи непрекъснато количествата горива, които влизат и излизат от страната, а данъчните следят за ценови изкривявания.

От финансовото министерство представиха формула, по която би трябвало да се променя цената на горивата у нас.

Станимир Михайлов, зам.-министър на финансите: "На 1% увеличение на цената на суровия нефт води до увеличение на цената на крайния потребител средно с 0,8 процентни пункта. Наличните суровини за преработка, наличните моторни горива и съоръжения за тяхното съхранение гарантират задоволяването на обичайното потребление в страната - както текущо, така и за 90 дни."

Според Министерството на финансите това означава, че при увеличение на цената на петрола с десет процента, цената на бензина би се увеличила от 1,29 евро до 1,36 евро, а дизелът би поскъпнал с шест евроцента. Справка показва, че от началото на месеца, бензин А-95 е поскъпнал с 8 евроцента, дизелът с 14, а газът с 4 евроцента.

Георги Димов, директор на Агенция "Митници": "Агенция "Митници" чрез контролните си функции, които изпълнява, ще бъде гарант на няколко неща, това е стабилност на пазара на горива, защита на потребителите и предвидимост на бизнеса чрез балансирана политика чрез внимателен анализ и отговорни управленски решения."

Държавата изцяло съхранява резерва си у нас, но фирмите могат да съхраняват 50% от количествата в чужбина.

Асен Асенов, председател на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси": "При ежемесечното докладване към ЕК страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90 в количества към днешна дата това означава, че докладваме общо 1,007 млн. тона, от които 780 хиляди са на територията на страната и 220 хиляди тона са на територията на други държави членки."

За да се активира гориво от резерва са необходими между 5 и 15 дни за количествата у нас, и между 15 и 45 дни за тези в чужбина. Към подобна мярка се пристъпва при положение, че има намаляване на доставките с повече от 20% за два поредни месеца спрямо година по-рано.

Асен Асенов, председател на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси": "Бензин има над 64 хиляди тона, което е за 30 дни осигуреност, допълнително има 11 хиляди в Унгария, Словения и Румъния. За дизелови двигатели гориво има 525 хиляди тона осигуреност и 42 хиляди тона, които се намират в Румъния, Унгария, Словения и Гърция. Реактивното гориво от керосинов тип е 5355 тона, което прави осем дни осигуреност."

Особеният управител на рафинерията в Бургас обясни, че дори и да има закъснение на доставките през март, количествата са гарантирани. Цените обаче ще се вдигнат предварително, заради нужда да се платят поръчаните количества авансово.

Румен Спецов, особен управител на "Лукойл": "Държа да подчертая, че след влизане на особения управител на "Лукойл Нефтохим" и в цялата група, работим с това, което е заварено. Вече нямаме външно финансиране от компаниите-майки, а това означава изключително ограничен ресурс за работа."

снимки: БТА

Компанията не може да си позволи да хеджира напълно рисковете си като предплати 100 процента от количествата.

Румен Спецов, особен управител на "Лукойл": "Ако трябва да предплатя всичко, което е нужно на рафинерията, аз трябва да имам едни свободни между 300, да не кажа 400 млн. долара, с които да боравя - нещо, което "Лукойл Нефтохим" - Бургас към момента няма."

Спецов обърна внимание и че рафинерията не може да работи с всички видове петрол.

#скок в цените на горивата #извънредно заседание на НС #цени на горивата #цените на горивата

