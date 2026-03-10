Експерти: Икономически необосновано е държавата да отпуска помощи заради скока на цените на горивата

Не е икономически обосновано държавата да отпуска помощи на потребителите заради повишаване цените на бензиностанциите по примера на съседна Гърция. Това заяви в Бизнес.БГ председателят на Асоциацията на търговците на горива Димитър Хаджидимитров. Според Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията в Европа няма проблем с доставките на горива, а има с борсовите цени на петрола, които пряко се влияят от конфликта в Близкия изток.

Димитър Хаджидимитров - Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива: „Слушам сега, че в Гърция ще се отпускат някакви помощи тип тези 25 стотинки, които ги ползвахме ние, ако се задълбочи кризата. Не мисля, че толкова са се вдигнали цените. Нужно е държавата в момента да оказва някаква финансова подкрепа специално на потреблението. И виждате ли, да даваш пари, някой да купува нещо по-евтино, а ти да губиш от цялата тази работа мисля, че не е добра държавна политика.“ Срив на борсите и скок на цените на петрола заради ескалацията в Израел



Цветомир Николов- Център за изследване на демокрацията: "Европа няма проблем със сигурността на доставките, има проблем с това, че цените нарастват. Европа успя в много голяма степен да диверсифицира своите доставки и по отношение на суровия петрол и по отношение на природния газ, и съответно много малка част от суровия петрол и от природния газ идва от Близкия изток. И съответно това ни позволява да сме една идея по-гъвкави и по-сигурни. Проблемът изцяло не е по отношение сигурността на доставките, проблемът е по отношение на глобалните цени на петрола и съответно на природния газ."