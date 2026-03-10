БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Експерти: Икономически необосновано е държавата да отпуска помощи заради скока на цените на горивата

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
бъдат повлияни цените горивата напрежението близкия изток
Слушай новината

Не е икономически обосновано държавата да отпуска помощи на потребителите заради повишаване цените на бензиностанциите по примера на съседна Гърция. Това заяви в Бизнес.БГ председателят на Асоциацията на търговците на горива Димитър Хаджидимитров. Според Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията в Европа няма проблем с доставките на горива, а има с борсовите цени на петрола, които пряко се влияят от конфликта в Близкия изток.

Димитър Хаджидимитров - Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива: „Слушам сега, че в Гърция ще се отпускат някакви помощи тип тези 25 стотинки, които ги ползвахме ние, ако се задълбочи кризата. Не мисля, че толкова са се вдигнали цените. Нужно е държавата в момента да оказва някаква финансова подкрепа специално на потреблението. И виждате ли, да даваш пари, някой да купува нещо по-евтино, а ти да губиш от цялата тази работа мисля, че не е добра държавна политика.“

  • Срив на борсите и скок на цените на петрола заради ескалацията в Израел

    Цветомир Николов- Център за изследване на демокрацията: "Европа няма проблем със сигурността на доставките, има проблем с това, че цените нарастват. Европа успя в много голяма степен да диверсифицира своите доставки и по отношение на суровия петрол и по отношение на природния газ, и съответно много малка част от суровия петрол и от природния газ идва от Близкия изток. И съответно това ни позволява да сме една идея по-гъвкави и по-сигурни. Проблемът изцяло не е по отношение сигурността на доставките, проблемът е по отношение на глобалните цени на петрола и съответно на природния газ."

#пример на съседна Гърция #цените на горивата #бензиностанции

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
5
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Политика

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Румен Радев: Правителството да разгледа реалните запаси от петрол, течни горива и газ Румен Радев: Правителството да разгледа реалните запаси от петрол, течни горива и газ
Чете се за: 00:57 мин.
Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт
Чете се за: 01:27 мин.
Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Петков: Служебният кабинет постъпи престъпно към нашите сънародници, трябва да се потърси съдебна отговорност Румен Петков: Служебният кабинет постъпи престъпно към нашите сънародници, трябва да се потърси съдебна отговорност
Чете се за: 04:45 мин.
"ДПС - Ново начало" подкрепя увеличение с 5% на заплатите за работещите в “Български пощи” "ДПС - Ново начало" подкрепя увеличение с 5% на заплатите за работещите в “Български пощи”
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ) Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи "Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
В Париж започна втората среща на върха за ядрената енергия
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ