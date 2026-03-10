Румен Радев: Правителството да разгледа реалните запаси от петрол, течни горива и газ

Според лидера на "Прогресивна България" Румен Радев не е вярно, че няма пряка заплаха и проблем от ударите срещу Иран. По думите му правителството трябва да признае, че ни чакат "нелеки дни".

Румен Радев - президент на Р България (2017-2026): "Домакинствата вече изнемогват със сметките за първите два месеца. Малкият бизнес вече се задушава. И трябва правителството много ясно да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, течни горива и газ на фона на шоковото поскъпване на международните пазари на енергоносителите, да разгледа реално какви са рисковете от източниците и маршрутите на тези енергоносители. И нещо много важно - трябва да проследи всички количества и ценообразуване от производителите до крайните консуматори на енергия."