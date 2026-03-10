Кои са носителите на престижната фармацевтична награда „Златен Гален“?

148 магистър фармацевти от випуск 2025 г. на Медицинския университет в София ще получат своите дипломи на тържествена церемония днес. Сред тях има и носители на наградата „Златен Гален“, която се присъжда на абсолвентите с пълно отличие и с особени заслуги.

Проф. Георги Момеков, декан на Факултета по фармация към МУ - София: „От българските студенти огромен процент се реализират успешно в България и то във всичките възможни поприща, които един фармацевт може да завладее като професионален успех.“

Той допълни още, че много от българските студенти работят в аптеки, също така в регулаторни институции. По думите му за България много важен елемент от брутния вътрешен продукт са клиничните проучвания, защото страната ни е своеобразен хъб с много талантливи хора, като млади фармацевти се реализират и в тази сфера.

Двама от абсолвентите, които са получили и специалната награда „Златен гален“, за положени изключителни усилия. Споделиха, че винаги са знаели, че ще се занимават с фармация.

Димитър Кънев, магистър-фармацевт, носител на "Златен Гален": „Избрахме фармация, защото това е изключително хуманна професия. Работата е свързана пряко в полза на пациента, в подкрепа на общественото здраве. Ролята на фармацевта и по настояще става все по-значима в контекста на общественото здраве. И смятам, че това е един много естествен път, към който всеки млад човек може да се развие, ако има необходимостта да помага на хората.“ Константин Кънев, магистър-фармацевт, носител на "Златен Гален": „Винаги сме знаели, че искаме да учим фармация, защото винаги сме имали интерес към природните науки, към химията, към биологията, към математиката. Винаги сме били с идеята да сме в крак с тенденциите и не само със здравеопазването, като цяло. И за нас сега именно завършваме тази прекрасна институция, с пълно отличие.“

Те споделиха още, че пътят е дълъг, 5 години на постоянна подготовка, на желязна дисциплина, мотивация, за да бъдеш най-добрият, да си подготвен за всяка лекция и упражнение.

Двамата магистри споделиха също, че избират да се реализират в България, като искат да допринесат към обществото със своята дейност и работа.

Ангелос Гургиотис е от Гърция. По време на престоя си тук научава български.