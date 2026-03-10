Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната

Спад в цените на петрола до около 90 долара за барел след като американският президент Доналд Тръмп предвиди бързо приключване на конфликта в Близкия Изток.

След вчерашния скок до 119 долара - рекорд от 2022 година насам - Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако властите в Техеран блокират доставките през Ормузкия проток.

Несигурността на пазарите остава, както и страхът от недостиг и повишаване на цените. Унгария забрани износа на суров петрол, дизел и бензин. Обяви, че ще освободи запаси и ще въведе таван на цените на горивата, за да защити потребителите. Повишаващите се цени на енергията ще бъдат и във фокуса на видеоконферентна среща на върха, организирана от Белгия, Италия и Франция.

Над 5000 - толкова са поразените от Съединените щати цели в Иран от началото на израело-американските удари преди 11 дни. Според американския президент Доналд Тръмп операцията е "много напреднала в сравнение с първоначалния график" за приключване на конфликта в рамките на 4 седмици. Тръмп предупреди, че американските атаки могат да се засилят значително, ако Иран блокира трафика на танкери през Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Докато продължаваме операция "Епична ярост", се фокусираме и върху поддържането на енергийните и петролни доставки към света. И няма да позволя на терористичен режим да държи света за заложник и да се опитва да спре доставките. Ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно... Ще ги унищожим толкова бързо, че никога няма да могат да се възстановят."

Иранската Революционна гвардия отговори, че те решават кога ще свърши войната и няма да допуснат нито литър суров петрол от региона предназначен за враждебна на Иран страна. Нека държавите, които искат свободен достъп през Ормузкия проток, да експулсират посланиците на Израел и Съединените щати, добавиха от там. Изявлението накара Доналд Тръмп да втвърди тона.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Ако Иран направи нещо, което да спре потока на петрол през Ормузкия проток, ще бъде ударен от Съединените американски щати 20 пъти по-силно, отколкото досега. Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, които ще направят практически невъзможно Иран да се възстанови като нация – смърт, огън и ярост ще властват над тях – но се надявам и се моля това да не се случи!"

В резултат на блокирания трафик през ключовата артерия, по която ежедневно текат 20 процента от световното потребление на суров петрол, основни страни-производителки от Персийския залив като Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт намалиха драстично производството.

Кризата с доставките на петрол сякаш раздвижи дипломацията. Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви снощи, че няколко страни, включително Китай, Русия и Франция, са се свързали с Техеран за спиране на огъня на фона на продължаващите удари на Ислямската република по цели в Израел, Персийския залив и не само.

Турция обяви, че е разположила американска противовъздушна система "Пейтриът" в радарната станция Кюречик, в югоизточната част на страната, като част от мерките на НАТО в условията на ракетна заплаха. Тази станция помогна за идентифицирането на двете ирански балистични ракети, които Турция свали в рамките на последната седмица.

Външният министър на Иран Абас Арагчи повтори, че Техеран е готов да се бие "толкова дълго, колкото е необходимо" и отказа преговори.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "След три кръга преговори и потвърждение от страна на американския екип, че има голям напредък, те пак решиха да ни атакуват. Така че преговори с американците вече не са на дневен ред."

След разговор с руския президент Владимир Путин - Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще отменят още от петролните си санкции за "някои страни". Според анализатори това може да означава по-нататъшно облекчаване на санкциите срещу руския петрол.