Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа кана

В бургаския зоопарк се радват на нов обитател - роди се бебе от вида антилопа кана. Това е най-едрата антилопа в света.

Малкото вече стои уверено до майка си и постепенно започва да опознава средата около себе си. По думите на екипа в зоопарка то е жизнено и любопитно, а посетителите вече могат да го видят в сектора при антилопите.

Антилопата кана е сред най-впечатляващите тревопасни животни в Африка. Възрастните мъжки екземпляри достигат тегло до около 750 килограма, докато женските са малко по-дребни. Видът се отличава със сравнително спокоен характер и внушителна осанка.

Бременността при антилопите кана продължава около девет месеца, като обикновено се ражда само едно малко. То се появява на бял свят напълно развито и още от първия ден може да се движи заедно със стадото.