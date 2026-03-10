"Заплатата ми е унизителна": Протестиращи транспортни служители в Русе се заканиха да затворят и Дунав мост

След Варна днес протестът на служителите от градския транспорт се премести в Русе. Те настояват за минимум 5% увеличение на заплатите в сектора, със задна дата от 1 януари 2026 година. В продължение на половин час шофьорите блокираха едно от най-натоварените кръстовища в центъра на Русе.

Протестът за по-високи заплати в градския транспорт в Русе започна с хаос, защото в уреченото място и час дойдоха много малко служители. От КНСБ заподозряха саботаж и организаторите на протеста вместо да блокират кръстовището в Западна промишлена зона, блокираха едно от най-натоварените кръстовища в централната част на града. Заканиха се да затворят и Дунав мост. Средствата, които са необходими на община Русе, за да се увеличат заплатите в сектора са над половин милион евро. В дружеството работят около 110 шофьори, от които над 30 процента са пенсионери.

Иван Енчев, шофьор: "Така, неудобно ми е да кажа, че се срамувам от заплатата, която получавам - 806 евро, за тези условия на труд, работим повече от 9 часа, но заплатата просто е унизителна." Тодор Капитанов – вицепрезидент на КНСБ:“ Затова сме тук, за да покажем, че русенци и хората от градския транспорт няма как да са на втори план в държавата. Това е една предупредителна акция, колегите са в готовност да слязат от превозните средства, но не за да оставят русенци без превоз, а просто като сигнал към властимащите да обърнат внимание на техните проблеми.

Протестът в Русе беше прекратен, след като организаторите бяха поканени на среща в общината.

Кметът на Русе Пенчо Милков подкрепи днешния протест на служителите в градския транспорт, които настояват в удължителния държавен бюджет да се предвидят средства за пет процента увеличение на заплатите им. Това съобщи Милков на брифинг след среща с представители на КНСБ, сред които бе и вицепрезидентът на синдикалната организация Тодор Капитанов.

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева