Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов положи клетва пред Народното събрание. Той замени на поста Ангелина Бонева.

В началото на извънредното пленарно заседание председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в НС е постъпил указ на президента Илияна Йотова, с който освобождава Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и назначава Николай Найденов за служебен министър.

На 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.