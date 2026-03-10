БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
румен спецов bdquoза март нужните количества преработка нефт лукойл нефтохим бургас осигурениbdquo
Слушай новината

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени и е изготвен график за доставки за април. Това заяви особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов. Той участва в изслушване в парламента относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Пред депутатите коментира предвижданите от правителството мерки за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

По думите на Спецов към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има забавяне.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско“ вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко вече е на собствена издръжка, на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба, като същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас", обясни Спецов.

Снимки: БТА

Според него това усложнява ситуацията в тези форсмажорни обстоятелства в момента.

„В Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, 300 са танкери с готова продукция и останалите са за доставка на газ, така че в световен мащаб се изпитат много сериозни затруднения", обясни още той.

По думите му дори и да се намери нефт на добра цена, има риск да няма кой да го транспортира, което в момента е не по-малка заплаха отколкото е цената на самото гориво.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е рафинерия, създадена и проектирана да работи с руски петрол „Уралс“. След налагането на санкциите (срещу Русия бел. авт.) невъзможността за зареждане на този петрол силно ограничава избора на различни видове нефт, за да се композира такава смес, за да може системата на „Нефтохим“ да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията", акцентира Спецов.

По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.

„Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат. Ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени", обобщи той.

Според него цената на горивата на бензиностанциите на „Лукойл“ е най-ниска в сравнение с останалите търговци.

#Бургас #Румен Спецов #"Лукойл Нефтохим" #горива

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
4
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Политика

Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва
Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
6110
Чете се за: 00:57 мин.
Експерти: Икономически необосновано е държавата да отпуска помощи заради скока на цените на горивата Експерти: Икономически необосновано е държавата да отпуска помощи заради скока на цените на горивата
Чете се за: 02:07 мин.
Румен Радев: Правителството да разгледа реалните запаси от петрол, течни горива и газ Румен Радев: Правителството да разгледа реалните запаси от петрол, течни горива и газ
Чете се за: 00:57 мин.
МВнР: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт МВнР: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт
Чете се за: 01:27 мин.
Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Париж Премиерът Андрей Гюров разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Париж
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5 часа за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ