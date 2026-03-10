Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени и е изготвен график за доставки за април. Това заяви особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов. Той участва в изслушване в парламента относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Пред депутатите коментира предвижданите от правителството мерки за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

По думите на Спецов към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има забавяне.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско“ вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко вече е на собствена издръжка, на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба, като същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас", обясни Спецов.

Снимки: БТА

Според него това усложнява ситуацията в тези форсмажорни обстоятелства в момента.

„В Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, 300 са танкери с готова продукция и останалите са за доставка на газ, така че в световен мащаб се изпитат много сериозни затруднения", обясни още той.

По думите му дори и да се намери нефт на добра цена, има риск да няма кой да го транспортира, което в момента е не по-малка заплаха отколкото е цената на самото гориво.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е рафинерия, създадена и проектирана да работи с руски петрол „Уралс“. След налагането на санкциите (срещу Русия бел. авт.) невъзможността за зареждане на този петрол силно ограничава избора на различни видове нефт, за да се композира такава смес, за да може системата на „Нефтохим“ да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията", акцентира Спецов.

По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.

„Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат. Ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени", обобщи той.

Според него цената на горивата на бензиностанциите на „Лукойл“ е най-ниска в сравнение с останалите търговци.