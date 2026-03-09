БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:25 мин.
Политика
Как войната в Близкия изток ще повлияе негативно на европейския туризъм?

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Липсата на бюджета и потенциалните действия на министъра по финансите, както и темата за войната в Близкия изток, ще се отразят на европейския туризъм, коментира в студиото на "Денят започва" Любомир Дацов – член на Фискалния съвет. Финансовият експерт подчертава, че в момента е най-подходящото време за туризъм в залива, а това може да повлияе негативно и на европейските държави.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Според мен, тъй като никой не знае как ще се развие нещото, но очакването е, че в действителността на американците и израелците, независимо как се оценява войната в залива, ще се завърши бързо. Но ако някой се лъже, че другите аспекти ще бъдат решени бързо, това няма да се случи. Всичко това ще има свой ефект за седмици и месеци напред. Горе-долу, ако се включи в следващите две седмици, може да има ефекти в рамките на месец до месец и половина."

Дацов подчертава, че и в момента е най-подходящото време за туризъм в залива, което съсипва и туристически сезон.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "В момента това е най-хубавото време за туризъм. Не точно и Испания реагира по този начин на тези удари там, защото Испания също е туристическа държава. Ние също трябва да се безпокоим за нашия туризъм, Гърция, Италия и Испания като европейски държави. Макар че някой би казал, че може да спечелим от това нещо.

В България има проблем и заради загубата на редовен бюджет, издайте финансовия експерт. За него това се дължи на политическите игри в парламента.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Просто и друг път сме го казали, така го обличат политиците в някаква форма, за да решите някои проблеми. Извинявайте, но финансовият министър беше много сериозен като каза, ако не се приеме, ако не стане, ще имаме проблемите с плащанията."

Дацов и коментира желанието на политиките за увеличаване на заплатите на държавните служители.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Всъщност тези обещания са за сметка на дълга. Те по никакъв начин не могат да бъдат осигурени от нормалното увеличение на приходите. Макар, че трябва да кажем, че идвате за първите два месеца, и тук да похвалим Министерството на финансите, че върна старата практика - не да докладвате в рамките на текущия месец данните за бюджета, която миналата година беше отменена. Всъщност, това е една стъпка за опит за показване на прозрачност, която трябва да бъде приветствана. Но така или иначе данните, които ги имаме за втори месец, показват много добро изпълнение."

Дацов коментира и бъдещите действия на финансовия министър. За него те трябва да бъдат максимално избрани и по-малко да участват в различни политически инициативи.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Няма печеливш ход, честно казано. Какво и да направиш, ще бъде защо е с шапка, защо е без шапка. Аз поне смятам, че в случая, колкото по-малко движение прави, толкова по-добре е за него и за публичните финанси. Тоест, колко по-консервативен и колко по-малко се опитва да разплаща, да участва в различни политически инициативи, толкова по-добре е за бюджета."

Той е на мнение, че няма причина да бъде сменен шефът на НАП, тъй като като приходната агенция работи добре.

Вижте разговора в целия видеото

