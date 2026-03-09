БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благотворителен футболен турнир за дами събра средства за онкоболни деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Юбилейното десето издание на инициативата на Фен клуба на Арсенал в България премина под мотото "Дом далеч от дома“

благотворителен футболен турнир дами събра средства онкоболни деца
Юбилейното десето издание на Благотворителния турнир по футбол за дами любителки, организиран от Фен клуб на Арсенал в България, се проведе този уикенд във Варна и София. Инициативата премина под мотото „Дом далеч от дома“, а турнирът в столицата се превърна и в своеобразен празник по случай Международен ден на жената.

В надпреварата участваха общо 11 отбора, разпределени в три групи, а програмата включваше и демонстративен "Мач на звездите“ между музиканти и актьори. Всички събрани средства ще бъдат дарени на Фондация "Злато“ за основен ремонт на дома‑пансионат на територията на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“, където онкоболни деца получават грижа и подкрепа по време на лечението си.

Председателят на фен клуба Димитър Байчев подчерта, че подготовката за събитието е започнала много по‑рано и въпреки трудностите турнирът се е превърнал в истински празник.

"Организацията започна доста отдавна и въпреки някои премеждия в крайна сметка се получи страхотен празник. Включиха се 11 отбора от момичета, много от които никога не са играли футбол, но дойдоха да подкрепят каузата на фондация „Злато“. За нас това е най‑важното“, заяви Байчев.

Той обясни, че фондацията работи на територията на ИСУЛ и осигурява подкрепа за деца с онкологични заболявания и техните семейства.

"В момента събираме средства за ремонт на техния дом‑пансионат. Там се осигуряват грижи за деца, които се нуждаят от продължително лечение, както и психологическа и педагогическа подкрепа за тях и родителите им“, добави председателят на фен клуба.

Байчев изрази надежда подобни инициативи да се превърнат в традиция и за други фен организации.

"Клубовете могат да протегнат ръка и да помогнат. Много наши партньори – фен клубове на различни отбори – се включиха и днес. Ние сме насреща с нашия опит и вярвам, че когато една идея е подхваната с емоция и желание, винаги се намират съмишленици, които да я превърнат в реалност“, каза още той.

По думите му турнирът ще продължи да се организира и през следващите години.

"Надявам се отборите от това издание да се включат и догодина. Ще се постараем да поправим неточностите и да направим следващото издание още по‑добро“, завърши Димитър Байчев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Фенклуб на Арсенал в България (ASCB) #благотворителен турнир

