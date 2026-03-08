Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора

Българският алпиец Алберт Попов завърши на 28-о място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

След като даде 28-о време в първия манш, българинът стартира трети във второто спускане, но не успя да подобри позицията си и финишира с общо време от 1:40.59 минути, на 1.74 секунди зад победителя.

Състезанието бе спечелено от норвежеца Атле Лий Макграт с общо време 1:38.85 минути. Втори само на една стотна остана неговият сънародник Хенрик Кристоферсен, а трети се нареди олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен с изоставане от четири стотни.

Състезанието предложи изключително оспорвана битка за победата, като първите трима в крайното класиране бяха разделени само от 0.04 секунди.

След старта в Кранска гора Попов заема 21-о място в генералното класиране на слалома за сезона със 106 точки. Лидер остава Макграт с 552 точки, следван от Бротен с 511 и французина Клеман Ноел с 475.

Следващият старт от Световната купа в слалома ще бъде ключов за разпределението на местата в челото на дисциплината преди финалите на сезона.

