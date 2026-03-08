БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Алпийски ски
Запази

Победата в словенския курорт спечели норвежецът Атле Лий Макграт, а българинът запази позицията си след първия манш

Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Снимка: AP Photo
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският алпиец Алберт Попов завърши на 28-о място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

След като даде 28-о време в първия манш, българинът стартира трети във второто спускане, но не успя да подобри позицията си и финишира с общо време от 1:40.59 минути, на 1.74 секунди зад победителя.

Състезанието бе спечелено от норвежеца Атле Лий Макграт с общо време 1:38.85 минути. Втори само на една стотна остана неговият сънародник Хенрик Кристоферсен, а трети се нареди олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен с изоставане от четири стотни.

Състезанието предложи изключително оспорвана битка за победата, като първите трима в крайното класиране бяха разделени само от 0.04 секунди.

След старта в Кранска гора Попов заема 21-о място в генералното класиране на слалома за сезона със 106 точки. Лидер остава Макграт с 552 точки, следван от Бротен с 511 и французина Клеман Ноел с 475.

Следващият старт от Световната купа в слалома ще бъде ключов за разпределението на местата в челото на дисциплината преди финалите на сезона.

Вижте спускането на Алберт от втория манш във видеото!

Свързани статии:

Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора
Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора
Българинът даде 28‑о време в първото спускане и ще стартира трети...
Чете се за: 01:07 мин.
#Световна купа в Кранска гора #Алберт Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
5
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Зимни спортове

Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3 Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
35636
Чете се за: 02:57 мин.
Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха
Чете се за: 01:37 мин.
Малена, всички сме с теб! Малена, всички сме с теб!
Чете се за: 03:25 мин.
Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Шпиндлерув Млин Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Шпиндлерув Млин
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ