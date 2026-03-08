Спомен за Георги Велинов

Когато са направили кът в твоя памет на стадиона, където си играл, очевидно си оставил диря и то сериозна. А когато си вратар, това е още по-трудно. Не си звездата, не си голмайсторът, но си Футболист №1 на годината в България за 1981 и шесткратен шампион на България с ЦСКА. Уважаване дори и от най-лютите и вечни съперници.

От тренировките до великите мачове през 80-те, до изявите извън терена. Винаги уважаван, преживял житейски неволи, останал земен и отдаден на червената кауза. Спортист за пример. И колкото по-възрастни стават, толкова повече легендите трябва да се уважават, защото един по един приключват земния си път.

Пазещ вратата, но и каузата на ЦСКА. Пазещ принципите на спортсменството.

Повече можете да видите във видеото!