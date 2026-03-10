БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джани Инфантино: Няма място за расизъм във футбола

Спорт
Президентът на ФИФА настоя за нулева толерантност и по-строги мерки срещу дискриминацията

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че във футбола не трябва да има никакво място за расизъм и подчерта необходимостта от по-решителни действия срещу подобни прояви.

"Расизмът няма място. Трябва да се борим с него с всички сили. 2026 г. е и не можем да дискриминираме никого заради произхода му“, заяви Инфантино, цитиран от испанското издание AS.

Той подчерта, че въпреки че расизмът често се разглежда като обществен проблем, футболът трябва да даде пример в борбата срещу него.

"Понякога хората казват, че расизмът е обществен проблем. Да, но във футбола трябва да се справим с този проблем и обществото ще го реши както сметне за добре“, добави президентът на световната футболна централа.

Инфантино бе категоричен, че трябва да има нулева толерантност към подобни прояви и че няма оправдание за тяхното толериране.

"Не трябва да има расизъм във футбола и няма оправдание за толерирането му. Нулева толерантност. Да си покриваш устата и да казваш нещо неприемливо е неприемливо. Ако играч си покрива устата с ръка и каже нещо расистко, очевидно трябва да бъде изгонен“, заяви той.

По думите му при дисциплинарни случаи ще е необходимо внимателно разглеждане на доказателствата, но футболът вече не може да приема оправдания за подобни прояви.

