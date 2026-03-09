БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Първенството ще бъде подновено с мачове в четвъртък и петък.

Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица
Слушай новината

Катарската елитна футболна лига ще се възобнови тази седмица след общонационалното прекъсване на спортната дейност, наложено поради опасения за сигурност предвид ситуацията в Близкия изток, пише агенция Reuters.

Първенството ще бъде подновено с мачове в четвъртък и петък. Всички спортни състезания в страната бяха спрени на 1 март „до второ нареждане“.

Начело във временното класиране във футболния шампионат на Катар е отборът на Ал Сад с 38 точки след 17 мача.

#Футболно първенство на Катар #Конфликтът в Близкия изток

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
6
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
3
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Футбол

Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба
Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
Чете се за: 02:10 мин.
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Чете се за: 03:17 мин.
Добруджа се подсили с португалец Добруджа се подсили с португалец
Чете се за: 00:42 мин.
Първа лига: Левски - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Пер‑Матиас Хьогмо: Трябва още много да работим Пер‑Матиас Хьогмо: Трябва още много да работим
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ