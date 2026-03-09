Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица

Катарската елитна футболна лига ще се възобнови тази седмица след общонационалното прекъсване на спортната дейност, наложено поради опасения за сигурност предвид ситуацията в Близкия изток, пише агенция Reuters.

Първенството ще бъде подновено с мачове в четвъртък и петък. Всички спортни състезания в страната бяха спрени на 1 март „до второ нареждане“.

Начело във временното класиране във футболния шампионат на Катар е отборът на Ал Сад с 38 точки след 17 мача.