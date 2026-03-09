Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба

Душан Косич бе разочарован от шестата загуба на Локомотив Пловдив в Първа лига. „Смърфовете“ отстъпиха драматично срещу Левски с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“. Според наставника футболистите на пловдивчани са трябвали да играят по-семпло.

„Момчетата показаха дисциплина, работеха като отбор и имаха възможност да ударят Левски на контраатака. Не бяхме достатъчно точни обаче. Дадоха всичко от себе си и е трудно да приемем тази загуба, но тя може да ни направи по-силни. Нямаме време да съжаляваме, защото скоро е мачът със Септември", каза той.

"В началото имахме леки проблеми, но след това - не. Преди дузпата имахме няколко ситуации и можехме да стреляме, но се бавехме. Ядосан съм заради това, защото трябваше да играем по-семпло. Имаме още какво да учим", продължи словенецът.

"Тази загуба боли и съжалявам за нашите играчи, но тепърва предстоят много двубои и имаме за какво да играем", завърши Косич.