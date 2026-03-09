БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Трябваше да играем по-семпло, сподели наставникът на Локомотив Пловдив.

душан косич
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Душан Косич бе разочарован от шестата загуба на Локомотив Пловдив в Първа лига. „Смърфовете“ отстъпиха драматично срещу Левски с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“. Според наставника футболистите на пловдивчани са трябвали да играят по-семпло.

Момчетата показаха дисциплина, работеха като отбор и имаха възможност да ударят Левски на контраатака. Не бяхме достатъчно точни обаче. Дадоха всичко от себе си и е трудно да приемем тази загуба, но тя може да ни направи по-силни. Нямаме време да съжаляваме, защото скоро е мачът със Септември", каза той.

началото имахме леки проблеми, но след това - не. Преди дузпата имахме няколко ситуации и можехме да стреляме, но се бавехме. Ядосан съм заради това, защото трябваше да играем по-семпло. Имаме още какво да учим", продължи словенецът.

"Тази загуба боли и съжалявам за нашите играчи, но тепърва предстоят много двубои и имаме за какво да играем", завърши Косич.

Свързани статии:

Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Евертон Бала донесе успеха на "сините“ с гол от дузпа в края на двубоя
Чете се за: 03:17 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
6
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Чете се за: 03:17 мин.
Добруджа се подсили с португалец Добруджа се подсили с португалец
Чете се за: 00:42 мин.
Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица
Чете се за: 00:37 мин.
Първа лига: Левски - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Пер‑Матиас Хьогмо: Трябва още много да работим Пер‑Матиас Хьогмо: Трябва още много да работим
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Тръмп: Войната срещу Иран е почти приключила
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ