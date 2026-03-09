БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Това е една от най-важните ни победи в първенството, заяви треньорът на Левски.

хулио веласкес
Снимка: startphoto.bg
Хулио Веласкес подходи философски при 19-та победа на Левски, който възстанови аванса си от 9 точки на върха в Първа лига. „Сините“ надвиха Локомотив Пловдив с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Старши треньорът на столичани отбеляза, че това е една от най-важните победи в родния елит през сезона.

Това е една от най-важните ни победи в първенството заради много причини. Загубихме като гости в последния мач и беше важно да спечелим, независимо от всички обстоятелства преди началото (победата на Лудогорец срещу Монтана преди часове и отсъствието на двамата централни нападатели на Левски). Искам от цялото ми сърце да благодаря на играчите за начина, по който се раздадоха. Днес не бе лесно да се играе, но показаха характер и увереност от първата минута“, започна той.

"Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш, така че в този тип мачове не е лесно да накараш съперника да се отвори. Това е проблем до първия гол. Изключително много ти струва да влезеш между линиите. На моменти в атаките не бяхме добре подредени и повтаряхме пасове в една и съща зона, което улесняваше съперника. Фундаменталното беше, че в много ситуации не играехме бързо, а с много докосвания", продължи испанецът.

"Отборът показа добра реакция, адаптира се и доказа, че е зрял. Преди всичко, разбрахме кои са правилните пространства за атака. Ясно е, че в доста ситуации рискувахме, тъй като те чакаха шанс за контраатака. Показахме обаче стабилна игра и стигнахме до победата, а го заслужавахме от първата до последната минута. Благодаря от сърце на публиката, която ни даде допълнителен импулс", завърши Веласкес.

Свързани статии:

Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Евертон Бала донесе успеха на "сините“ с гол от дузпа в края на двубоя
Чете се за: 03:17 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

