Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха

Левски победи Локомотив Пловдив с 1:0 в последния мач от 25-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Георги Аспарухов“. Единственото попадение реализира Евертон Бала от дузпа в 88-ата минута, а с успеха "сините“ запазиха аванса си от девет точки на върха в класирането пред преследвача Лудогорец.

Домакините започнаха по-активно срещата и още във 2-ата минута стигнаха до първи удар към вратата. Армстронг Око‑Флекс се освободи и стреля от около 15 метра, но не затрудни Боян Милосавлевич.

Най-чистата възможност за Левски през първата част дойде в 8-ата минута, когато след центриране на Евертон Бала от корнер Стипе Вуликич отклони с глава към Око‑Флекс, но Лукас Риян изчисти топката пред голлинията. Малко по-късно Вуликич прати топката в мрежата след ново центриране на Бала, но попадението беше отменено заради засада.

Локомотив също стигна до опасности пред вратата на Светослав Вуцов. В 42-ата минута Парвиз Умарбаев отне топката след грешка на Гашпер Търдин и изведе Жулиен Лами по левия фланг, но ударът на французина от границата на наказателното поле премина над вратата.

След почивката гостите бяха близо до откриване на резултата. В 52-ата минута Жоел Цварц изведе отлично Жулиен Лами отляво, който се освободи елегантно и стреля към близкия ъгъл, но топката премина покрай вратата.

Левски опита да засили натиска и треньорът Хулио Веласкес направи няколко промени в състава, като в игра се появиха Карлос Охене, Радослав Кирилов, Рилдо Фильо и Георги Костадинов. Въпреки това чистите положения продължиха да липсват, а удар с глава на Мазир Сула в 78-ата минута не затрудни Милосавлевич.

Развръзката дойде в 88-ата минута. Армстронг Око‑Флекс се освободи в наказателното поле и падна след контакт с Мартин Русков, а главният съдия Димитър Димитров посочи бялата точка. Решението предизвика сериозни спорове от страна на гостите, но дузпата беше потвърдена.

Зад топката застана Евертон Бала, който хладнокръвно изпрати топката в левия ъгъл на вратата на Милосавлевич и донесе победата на Левски – 1:0.

След успеха „сините“ продължават да водят в класирането с актив от 59 точки и запазват преднината си от девет точки пред втория Лудогорец, който по-рано през деня победи Монтана с 3:0. Локомотив (Пловдив) остава на шесто място във временното подреждане.