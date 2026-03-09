Добруджа се подсили с португалец

Добруджа подсили своите редици. Новакът в Първа лига се похвали с ново чуждестранно попълнение. Под ръководството на Ясен Петров ще играе Диого Ресурейсао, обявиха тази вечер официално от клуба.

Португалецът е юноша на Порто. Кариерата на халфа преминава още през втория отбор на Витория Гимараеш в родината му и канадския Валур.

"От целия екип на ПФК Добруджа му пожелаваме много успехи с жълто-зелената фланелка", се казва в съобщението на официалната страница на отбора от Добрич по адрес на 25-годишния футболист.