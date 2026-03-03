Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати

Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна успешно на летището в София.

С него бяха евакуирани служители на една от големите нискотарифни компании, която работи у нас. На борда е имало, както служители на дружеството, така и унгарски дипломати и техните семейства, които са изведени от зоната на Персийския залив.

Полетът не е свързан с евакуация организирана от българското правителство, а е по решение на авиокомпанията.

Заради заобикалянето полетът от Мускат до София отне повече от 6 часа и 30 минути.