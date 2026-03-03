БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при...
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:15 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна успешно на летището в София.

С него бяха евакуирани служители на една от големите нискотарифни компании, която работи у нас. На борда е имало, както служители на дружеството, така и унгарски дипломати и техните семейства, които са изведени от зоната на Персийския залив.

Полетът не е свързан с евакуация организирана от българското правителство, а е по решение на авиокомпанията.

Заради заобикалянето полетът от Мускат до София отне повече от 6 часа и 30 минути.

#полет от Оман #Летище "Васил Левски" #българи

