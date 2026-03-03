БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Минчев: Взехме минимума от мачовете с Норвегия и Армения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 02:45 мин.
Национални отбори
Селекционерът на България коментира представянето на отбора и контузиите на Александър Везенков и Дий Бост.

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже Любомир Минчев сподели, че тимът е взел минимума след евроквалификациите с Норвегия и Армения.

"Лъвовете" загубиха гостуването си в Скандинавия, след което последва успех над арменците.

"Поне взехме минимума, което беше задължително, поне една победа. Ако бяхме загубили и двата мача сигурно щеше да бъде невъзможно класирането. Оценявам представянето като нито добро, нито толкова лошо. Имаше доста нервност и припряност", сподели той в интервю на летище "Васил Левски".

Според него съдиите не са виновни за поражението от норвежците, макар да взеха няколко грешни решения.

"Всичко може да е повлияло в мача с Норвегия. Накрая замълчаването от страна на съдиите за 24 секунди беше капакът на това, което се случи поне в последната четвърт. Не са ни виновни съдиите за слабата игра, особено през първото полувреме", допълни специалистът.

Наставникът разкри какъв е бил процесът на работа между двата мача.

"Нищо толкова специално не сме правили преди втория мач, готвили сме се нормално, гледали сме да не правим толкова напрежение. Знаехме, че ще има доста напрежение в състезателите, защото беше важно да се победи. Нищо специално не сме правили", добави Минчев.

Според него лагерът на националите, преди последния мач, трябва да бъде по-дълъг.

"Определено трябва да има по-дълъг лагер. Не за нещо друго, а най-малкото заради това, че като свърши първенството не може да стоят цял месец, да не тренират и да ги съберем за мачовете. Трябва да се поддържа форма. Това вече ще го преценим кога, как, колко време. Ще говорим с федерацията, трябва да се види календарът, кой кога свършва. Едно е нашата федерация, нашата лига, друго е по чужбина, там малко по-късно свършват. Има време, до тогава има три месеца, ще го преценим", заяви Минчев.

Той коментира и контузиите на Александър Везенков и Дий Бост. Вижте цялото интервю във видеото.

