България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Българският национален отбор за мъже надигна глава в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев срази Армения със 100:80 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Спортен комплекс Мика, Ереван. Българите трябваше да минат по трудния път, особено през първите три части, които не бяха особено приятни за гледане, но в заключителната показаха повече аргументи (б.а.- вкарвайки 40 точки срещу 24 от другата страна) по пътя към успеха в пресявките и третото последователно поражение на състава, воден от Богдан Карачич. Неприсъщо за щаба на "лъвовете" в този мач бе, че беше доста апатичен, като настроението се появи едва в края.

"Трикольорите" не можеха да разчитат на Дий Бост, отпадна от сметките поради контузия. Освен това Иван Алипиев не доигра двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин българските национали се изкачиха на върха във временното класиране с две победи и една загуба преди последния игрови прозорец от квалификациите, а арменците остават на последната трета позиция, като все още не познават вкуса на успеха след три поражения. Представителният ни тим ще сложи край на този етап от пресявките на 5 юли, когато ще гони победа с 10 или повече точки в домакинството си на Норвегия, докато Армения ще има визита именно на норвежците 3 дни по-рано.

Акцентът в откриващите минути падна върху играта под коша, като Йордан Минчев се превърна в главно действащо лице за гостите, докато от другата страна повече играчи поеха отговорност в офанзивен план. Постепенно проблясъци на Иван Алипиев от пейката дадоха тон на българите за аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Домакините взеха мерки в следващата десетка, особено защита, чрез което дори провокираха пълен обрат. Минчев напомни за себе си във важен момент и се погрижи почти собственоръчно „лъвовете“ да си върнат предимството, за да се оттеглят в съблекалнята при 39:35.

Стартът на третата част се превърна в парад на безплодните атаки. Дариъс МакГий стори всичко по силите си да покаже, че арменците имат силите да спечелят, но Павлин Иванов и Иван Алипиев бяха в основата на това „трикольорите“ да си издействат 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Добрата игра в защита, съчетана с успешните стрелби на Мирослав Васов, Иван Алипиев и Иванов, даде наченки за по-сериозно водачество при откриването на заключителната четвърт. Юра Меликян и МакГий накараха арменския отбор за пореден път да диша във врата на българския, но Константин Тошков и Иванов излязоха на сцената, за да довършат започнатото за гостуващия тим.

Павлин Иванов окрили българите със своите 24 точки, допълнени от 5 асистенции. Йордан Минчев го последва с 21 и 9 борби, Иван Алипиев финишира с 14 и 7 овладени под двата ринга топки. Димитър Димитров се разписа с 11 точки.

Дариъс МакГий изригна за арменците с 35 точки, към които прибави 7 асистенции и 6 успешни шута от далечна дистанция. Юра Меликян регистрира 22 точки и 8 борби, Даниел Киракосян реализира 15.