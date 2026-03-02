БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Любомир Минчев пречупи арменците в Ереван.

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за мъже надигна глава в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев срази Армения със 100:80 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Спортен комплекс Мика, Ереван. Българите трябваше да минат по трудния път, особено през първите три части, които не бяха особено приятни за гледане, но в заключителната показаха повече аргументи (б.а.- вкарвайки 40 точки срещу 24 от другата страна) по пътя към успеха в пресявките и третото последователно поражение на състава, воден от Богдан Карачич. Неприсъщо за щаба на "лъвовете" в този мач бе, че беше доста апатичен, като настроението се появи едва в края.

"Трикольорите" не можеха да разчитат на Дий Бост, отпадна от сметките поради контузия. Освен това Иван Алипиев не доигра двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин българските национали се изкачиха на върха във временното класиране с две победи и една загуба преди последния игрови прозорец от квалификациите, а арменците остават на последната трета позиция, като все още не познават вкуса на успеха след три поражения. Представителният ни тим ще сложи край на този етап от пресявките на 5 юли, когато ще гони победа с 10 или повече точки в домакинството си на Норвегия, докато Армения ще има визита именно на норвежците 3 дни по-рано.

Акцентът в откриващите минути падна върху играта под коша, като Йордан Минчев се превърна в главно действащо лице за гостите, докато от другата страна повече играчи поеха отговорност в офанзивен план. Постепенно проблясъци на Иван Алипиев от пейката дадоха тон на българите за аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Домакините взеха мерки в следващата десетка, особено защита, чрез което дори провокираха пълен обрат. Минчев напомни за себе си във важен момент и се погрижи почти собственоръчно „лъвовете“ да си върнат предимството, за да се оттеглят в съблекалнята при 39:35.

Стартът на третата част се превърна в парад на безплодните атаки. Дариъс МакГий стори всичко по силите си да покаже, че арменците имат силите да спечелят, но Павлин Иванов и Иван Алипиев бяха в основата на това „трикольорите“ да си издействат 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Добрата игра в защита, съчетана с успешните стрелби на Мирослав Васов, Иван Алипиев и Иванов, даде наченки за по-сериозно водачество при откриването на заключителната четвърт. Юра Меликян и МакГий накараха арменския отбор за пореден път да диша във врата на българския, но Константин Тошков и Иванов излязоха на сцената, за да довършат започнатото за гостуващия тим.

Павлин Иванов окрили българите със своите 24 точки, допълнени от 5 асистенции. Йордан Минчев го последва с 21 и 9 борби, Иван Алипиев финишира с 14 и 7 овладени под двата ринга топки. Димитър Димитров се разписа с 11 точки.

Дариъс МакГий изригна за арменците с 35 точки, към които прибави 7 асистенции и 6 успешни шута от далечна дистанция. Юра Меликян регистрира 22 точки и 8 борби, Даниел Киракосян реализира 15.

#Национален отбор на Армения по баскетбол #Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Баскетбол

Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София
Чете се за: 02:17 мин.
Ако Черно море Тича се класира за финалния плейоф в НБЛ ще домакинства в съседен град, разкри президентът на клуба д-р Георги Ганчев Ако Черно море Тича се класира за финалния плейоф в НБЛ ще домакинства в съседен град, разкри президентът на клуба д-р Георги Ганчев
Чете се за: 02:50 мин.
Васил Евтимов: Надявам се тази година да направим първия требъл в България Васил Евтимов: Надявам се тази година да направим първия требъл в България
Чете се за: 02:52 мин.
Кметът на Варна връчи плакет на състезателите, щаба и президента на Черно море Тича за спечелената Купа на България Кметът на Варна връчи плакет на състезателите, щаба и президента на Черно море Тича за спечелената Купа на България
Чете се за: 02:00 мин.
България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029 България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ