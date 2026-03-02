Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София

Апоел Тел Авив успя да се измъкне от капана на войната в Израел и отборът вече пътува към Атина. Това обявиха от клуба на официалната си страница. С отбора вероятно е и президентът и треньор на българския Левски Константин Папазов, който гостуваше на старши-треньора на Апоел Димитрис Итудис, когато започнаха военните действия.

Престрелките с ракети между САЩ и Израел започнаха в събота и затвориха на практика всички въздушни коридори в региона, като полети няма от Израел, Дубай, Абу Даби, Катар и т.н.

Заради избухналата наново война бяха спрени всички шампионати в Израел, като отборите търсят всякакви начини, за да евакуират състезателите и семействата им от несигурния регион.

„Скъпи приятели, току що получихме официално становище от Евролигата, че дербито между израелските отбори, което трябваше да се играе този четвъртък, официално е отложено заради ситуацията в Близкия Изток. Отборът в момента пътува за Атина и ще се ситуира в София, за да възобнови тренировки и да създаде условия за успехи“, се казва в официалното съобщение на Апоел Тел Авив.

Така Апоел вече „изостава“ с два мача в Евролигата, след като бе отложен отново и двубоят с Париж, който трябваше да се играе на 3 март. Първият следващ двубой на отбора на Димитрис Итудис е срещу Барселона.

Отложен бе и двубоят между Дубай и Партизан. Три от звездите на Партизан бяха блокирани в Дубай - Дилан Осетковски, Шейк Милтън и Дуейн Уошингтън, както и треньорът на Фенербахче - Шарунас Ясикевичус.

Апоел ще поднови домакинствата си в София на 19 март срещу Виртус Болоня. За радост на феновете в България засега Апоел „ще доведе“ и грандовете Панатинайкос на 2 април, Фенербахче – на 7 април и най-чакания съперник – Олимпиакос на Александър Везенков на 9 април.