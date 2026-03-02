България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029

Българският национален отбор за мъже ще се опита да се върне на победния път в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев гостува на Армения в среща от четвъртия кръг в група B.

Двубоят в спортен комплекс "Мика“ в Ереван започва в 18:15 часа.

Българите се нуждаят от задължителен успех, след като преди четири дни отстъпиха на Норвегия във втория игрови прозорец. "Лъвовете“ имат актив от една победа и една загуба и заемат второто място във временното класиране.

В мача срещу норвежците националите отново демонстрираха познат проблем – неубедително начало и затруднения срещу организирана защита. Българският тим се активизира в заключителните минути и бе близо до обрат, но не успя да избегне поражението. Скандинавците създадоха сериозни проблеми и при стрелбата от дистанция.

Допълнително усложнение настъпи с контузията на Дий Бост, който напусна терена още през първото полувреме в Хьонефос. По информация на специализирания сайт BGbasket.com гардът няма да бъде на разположение и за гостуването в Ереван. Очаква се в ролята на плеймейкър да влезе Константин Тошков, а с организирането на играта да се ангажира и Павлин Иванов.

По-стабилно представяне ще се очаква от Йордан Минчев, Емил Стоилов, Александър Стоименов, Иван Алипиев, Цветомир Чернокожев, Димитър Димитров и Мирослав Васов, които в предишния двубой имаха колебливи периоди.

Армения също се нуждае от успех, за да съхрани шансовете си за продължаване напред. Селекцията на Богдан Карачич заема третото място с две победи. В настоящия прозорец арменците ще разчитат на нов натурализиран състезател – Дариъс МакГий, който играе за френския Бур-ан-Брес. От състава обаче отпадат Андре Спайт-Мкъртчиян и Крисчън Витал, които бяха сред водещите фигури през ноември при поражението в Ботевград с 88:98.

Българският тим вече показа, че може да се справи с този съперник, но кадровите проблеми правят задачата в Ереван по-сложна. Победата е от ключово значение за запазване на шансовете за първото място в групата, което осигурява директно класиране за втората фаза. Напред продължава и най-добрият втори отбор, а към тях ще се присъединят и осемте отпаднали тима от първия етап на квалификациите за световното първенство през 2027 година.